Waibstadt. (cba) Dass das Äcker- und Wiesenareal am Nordwesten des Stadtrands zum Neubaugebiet umfunktioniert wird, steht seit Mitte des vergangenen Jahres fest. Nun ist der Bebauungsplan "Vorderer Kühnberg" rechtskräftig. Der Hang, auf dem rund 25 Häuser - angrenzend an die bestehende Bebauung in Richtung Neidenstein und nördlich der S-Bahn-Linie - errichtet werden können, soll im nächsten Jahr komplett baureif gemacht werden. Die Gemeinde will noch 2019 in die Grundstücks-Vermarktung gehen. Der Gemeinderat votierte nun einstimmig dafür, den Erschließungsträger "ESB Kommunalprojekt AG" mit der Maßnahme zu beauftragen.

Der Aufstellungsbeschluss reicht auf das Jahr 2013 zurück. Das Vorhaben hatte bis zur jüngsten Gemeinderatsitzung, bei der die Sache ohne viel Federlesens durchgewunken wurde, einige Hürden zu überwinden.

So müsste der Aufstellungsbeschluss wegen Befangenheit eines Gemeinderatsmitglieds formal wiederholt werden. Im Gremium waren im vergangenen Jahr auch Befürchtungen wegen des zu erwartenden hohen Lärmpegels durch den S-Bahn-Verkehr sowie durchs in gleicher Höhe ansässige Gewerbegebiet ausgesprochen worden. Die Untere Naturschutzbehörde hatte zudem Bedenken gegen das Vorhaben wegen der ausgeprägten Baum- und Heckenstrukturen vorgebracht.

Auch die direkten Anwohner des "Vorderen Kühnberg" hatten sich gegen das Bebauungsplanverfahren gestemmt. Schlussendlich aber hat sich das Vorhaben durchgesetzt. Unter den vorliegenden Konzepten zweier Erschließungsträger entschied sich das Gremium nun für die "ESB Kommunalprojekt AG", ein Unternehmen aus Bruchsal.