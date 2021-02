Waibstadt. (cla) Immer wieder hört man in den vergangenen Wochen, wie schwierig es sich wegen des nur in geringem Maße zur Verfügung stehenden Impfstoffes für die berechtigten Personen darstellt, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Auf Initiative des Gemeinderats werden am kommenden Wochenende alle Waibstadter Einwohnerinnen und Einwohner, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, einen Infobrief erhalten.

"Die ersten Impfstoffe zum Schutz vor dem Corona-Virus sind da. Sie sind der Schlüssel für die von uns allen ersehnte Rückkehr zum gewohnten Leben", wirbt Bürgermeister Joachim Locher bei der Personengruppe mit höchster Priorität darum, sich impfen zu lassen. Bekanntlich ist die Schutzimpfung kostenlos und freiwillig. Im Schreiben der Stadt wird den Adressaten in verständlicher Sprache erklärt, wie man sich zur Schutzimpfung anmelden kann und welche Möglichkeiten es zur Fahrt in ein Impfzentrum gibt. Es liegt ein Lageplan des Kreisimpfzentrums in der Breite Straße 3 in Sinsheim bei. Es ist barrierefrei zugänglich. Zudem ist es möglich, mit dem Auto direkt vor die Eingangstür zu fahren. Ebenfalls aufgeführt ist die Internetadresse zu drei kurzen Informationsvideos, die zeigen, wie die Impfung vor Ort abläuft und welche Stationen dabei absolviert werden müssen.

Wer dennoch Hilfe bei der Anmeldung benötigt und keine Angehörigen oder Bekannten hat, die ihn dabei unterstützen, kann sich unter 07263 / 91470 telefonisch an die Stadtverwaltung wenden. "Unsere Mitarbeiterinnen helfen Ihnen gerne weiter. Wir können zwar den Anmeldevorgang nicht beschleunigen, aber Fragen zur Anmeldung beantworten", beschreibt Bürgermeister Locher den Service seines Rathaus-Teams. "Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen", schreiben Bürgermeister und Gemeinderat im Infobrief. Daher wird jedem Brief eine FFP2-Maske beigelegt, dessen Finanzierung der DRK-Ortsverein Waibstadt übernimmt.

Der DRK-Ortsvereinsvorsitzende und Stadtrat Jörg Küllmar hatte diese Aktion in der jüngsten Gemeinderatssitzung angeregt. Die Idee fand die einhellige Unterstützung des gesamten Gemeinderats. Die Stadtverwaltung kümmerte sich daraufhin um die zeitnahe Umsetzung. Stadtrat Michael Lutz hatte vorgeschlagen, dass diese Briefe nicht mit der Post verschickt, sondern von den Vereinen ausgetragen werden könnten. "Es geht nicht nur darum, das Porto zu sparen, sondern in der Corona-Krise vom Netzwerk der Vereine ein Zeichen der Solidarität zu setzen", betonte Lutz.

Rund 500 Briefe müssen in Waibstadt und Daisbach im Rahmen der Aktion verteilt werden. In kürzester Zeit hatten mehrere Waibstadter Vereine dem Bürgermeister ihre Mithilfe bei der Verteilung zugesichert. "Auf unsere Vereine ist halt Verlass", freute sich Bürgermeister Locher. Die Stadtverwaltung hat die Briefe bereits gedruckt und kuvertiert, damit die Vereinsmitglieder sich am Wochenende um die Verteilung kümmern können. Das DRK-Vorstandsteam hatte per Eil-Umlauf-Beschluss der Kostenübernahme der Masken als "Beilage" zu diesem Brief zugestimmt. "Es handelt sich um hochwertige FFP2-Masken aus deutscher Produktion, die das DRK auch im Rettungsdienst einsetzt", erklärte Küllmar.

Bürgerinnen und Bürger im Alter ab 80 Jahren können im Laufe des Wochenendes mit den Briefen rechnen.