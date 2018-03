Sinsheim. (rnz) Das Unwort des vergangenen Jahres lautet "Fake News". Und immer wieder ist die Rede von der so genannten "Lügenpresse" - zuletzt auch am Sonntag in Eppingen. Das Vertrauen einiger Menschen in verschiedene Medien hat gelitten: Journalisten wird vorgeworfen, Sachverhalte zu beschönigen oder gar für unerfreuliche Entwicklungen (mit)verantwortlich zu sein. Vor diesem Hintergrund lädt das Bündnis für Toleranz in Kooperation mit der Volkshochschule Sinsheim und der Rhein-Neckar-Zeitung zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion ein: Am Montag, 19. Februar, 20 Uhr, wird das Thema "Wie entsteht eine Nachricht? Wahrheit! - Lügenpresse?" im Vortragssaal der Städtischen Musikschule erörtert.

Christian Beck, ist seit April des vergangenen Jahres Leiter der Sinsheimer Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung und war zuvor für die RNZ in Sinsheim, Mosbach und Heidelberg tätig. Im Rahmen des Vortrags wird er von seiner Arbeit berichten. Wie wird aus einem Gerücht eine gut recherchierte Nachricht? Warum werden manche Aspekte betrachtet, während andere nicht erwähnt werden? Wie steht es um die Unabhängigkeit der Presse? Ist ein Redakteur erpressbar oder Stimmungsmacher für eine bestimmte politische Richtung? Wie kommen Fehler zustande und wie lässt sich deren Anzahl reduzieren? Welche Verantwortung haben Journalisten? Und welche Umstände behindern sie bei der Ausübung dieser Verantwortung? Diese und weitere Fragen möchte Christian Beck in einem Vortrag ansprechen und mit Hilfe von Beispielen beantworten. Das Publikum hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen, eine kontroverse Diskussion ist erwünscht. Interessierte sind eingeladen, der Eintritt ist frei.