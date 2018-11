Von Christiane Barth

Sinsheim. Als sich die rund 550 Gäste zum Gebet erhoben, die Hände auf die Brust legten und den Worten des berühmten Paters lauschten, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Anselm Grün sprach in der Sporthalle der Carl-Orff-Schule über Gefühle: über Angst, Eifersucht, Trauer, aber auch über die Möglichkeiten, damit klarzukommen und sogar zu überwinden.

Eine restlos ausverkaufte Veranstaltung im Rahmen der Sinsheimer Kulturtage, ein Referent mit einer Aura durchtränkt von Vertrauen, ein Publikum, das an seinen Lippen hing, und am Ende mehr Antworten als Fragen: Der Benediktinerpater und Autor zahlreicher spiritueller Bücher sprach mit sonorer Stimme vom "inneren Kind" und zu dem "inneren Kind". Wie können Angst und Depression verwandelt werden? In der Bitte zu Gott, im Gespräch, so der Fingerzeig des Paters. "Dort, wo das Geheimnis Gottes in uns wohnt, sind wir daheim." Sätze wie diese, die irgendwo zwischen probater Psychologie, praktisch anwendbarer Religion und einer Spiritualität im reinsten Sinne angesiedelt sind, gaben den vielen, hochaufmerksamen Menschen Werkzeug mit nach Hause.

Die zahlreichen Bücher des Bestsellerautors waren heiß begehrt. Foto: Christiane Barth

Freilich, der Pater schreibt Bücher wie am Fließband - Stadtbibliothek und Buchhandlung Doll waren mit im Boot -, doch die Klarheit seiner Worte, die Standfestigkeit seiner Botschaft und die Überzeugungskraft eines ruhigen, sanften, ja gütigen Vortragsstils entfachten ihre Wirkung: Beseelte Gesichter am Ausgang, Menschen, die sich mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen Bücher signieren ließen.

Die Botschaften des Benediktinerpaters aus dem Kloster Münsterschwarzach sind alltagstauglich und lebendig. Wie umgehen mit der Eifersucht? "Nicht ausagieren", sondern umwandeln im Gebet. Wie umgehen mit der Angst? Mit ihr sprechen und mit ihr durchlässiger werden für etwas Größeres. Doch woher rührt die Angst? Etwa von übertriebenem Perfektionismus oder von mangelnder Selbstliebe. "Nicht zu viel Energie verschwenden in die Fassade", riet Anselm Grün. Und was passiert dann? "Dann bin ich einfach."

Und was macht man mit der "schwarz gekleideten Dame", wenn sie anklopft, der Depression? "Lass sie ruhig eintreten, setz dich mit ihr an einen Tisch, denn sie hat dir etwas Wichtiges zu erzählen." Dennoch: "So leben, dass sie Sie nicht mehr im Griff hat." Mit der Depression sprechen, riet Anselm Grün, und lauschen auf ihre Botschaft. Gleiches gelte bei Burnout. "Einen neuen Rhythmus im Leben finden", so die Empfehlung. "Oft sind Depressionen ein Hilfeschrei der Seele gegen übertriebene Selbstbilder." Sie seien als Einladung zu verstehen, Abschied zu nehmen vom Perfektionismus.

Und was passiert dann? "Dann bin ich einfach", so der Pater, der auch davon sprach, "im Einklang zu sein mit sich selbst", dort nämlich, "wo Schuldgefühle keinen Zutritt haben." Als weitere Ursache von Depressionen nannte Grün die "Wurzellosigkeit", das Fehlen von Verankerung in der Familie, im Glauben oder im eigenen Leben. Die Betrachtung der Familiengeschichte sowie Rituale verschafften dem Menschen jene Wurzeln, die ihm im Leben so viel Halt geben könnten.

Von der Verwandlung sprach der Pater häufig: Etwa von einer Scham, die lähme, in eine Scham, die schütze. Denn oft seien Emotionen bedingt durch die Verletzungen in der Kindheit: "Jeder trägt in sich ein verletztes Kind," so Anselm Grün, der zum Abschied Trost spendete: "Im reinen Sein sind wir im Einklang mit uns."