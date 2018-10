Der Fotokalender mit dem klaren Blick in die Vergangenheit. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Waibstadt. Wenn er seine fast 60 Jahre alte Voigtländer Bessamatic in Stellung bringt und auf den richtigen Moment wartet, kennt Wulff Ballerstädt keine Eile. Die mechanische Zentralverschluss-Kleinbild-Spiegelreflexkamera deutscher Nachkriegsproduktion liefert auch heute noch die Art Fotos, auf die er aus ist: "Lieber das eine, gute Bild schießen, als 500 Mal auf den Auslöser drücken und Ausschuss produzieren", so seine Devise.

Früher war Fotografie spannender, obwohl sie mit der Digitaltechnik heute viel differenziertere Möglichkeiten bietet, weiß der 71-jährige Fotograf Wulff Ballerstädt. Jetzt hat er einen Fotokalender herausgebracht mit seinen besten Landschaftsaufnahmen, die er zwischen 1996 und 1999 in Neidenstein, Waibstadt und Eschelbronn gemacht hat. "Der Fotograf ist ein Historiker mit der Kamera": Ballerstädt setzt sich ein für das Bewahren des Bewährten und ist auch in Zeiten allgegenwärtiger Handy-Knipserei sicher: "Irgendwann kommt die Phase, in der wieder die Qualität zählt."

Bilder "mit Wahrheitsgehalt" hat er in einem Fotobuch und einem Kalender festgehalten - nicht mit Bildbearbeitungsprogrammen korrigiert, die Farben aber in der Entwicklung raffiniert modelliert. Der Kallenberg, der jüdische Friedhof oder eine Perspektive der Neidensteiner Burg: Es sind Szenen aus den 90ern, nicht nostalgisch getönt, eher mit einem klaren Blick geschönt, der die Vergangenheit von scheinbar unveränderlichen Motiven festhält.

Mit seinem Kalenderdruck will er auch etwas Geld zusammen bringen für eine Einrichtung, die ihm einmal sehr geholfen hat: 2014 war es, als er von den Ersthelfern des DRK gerettet wurde, als sein Leben durch ein Aneurysma auf der Kippe stand. Es folgte eine lang andauernde Phase Krankenhausaufenthalts. "Wenn man so etwa erlebt, wird man dankbar und bescheiden", so Wulff Ballerstädt. Der Erlös der Drucke soll daher dem DRK Waibstadt zugute kommen.

Aufgewachsen ist der Fotograf mit der Liebe zur klassischen Fotografie in Norddeutschland: Dass er schon früh zur Kamera griff, ist jedoch kein Zufall. Der Vater hatte ein Fotogeschäft, und schon der Großvater verdiente seinen Lebensunterhalt mit der Kamera. Ballerstädt zeigt Bilder vom Kieler Hafen, wie er 1962 einmal ausgesehen hat und von idyllisch anmutenden Landschaften in Itzehoe, wo sich heute Industrie breitgemacht hat. Doch auch dem Kraichgau, wo Baller-städt seit 25 Jahren lebt, gewann er gleich reizvolle Motive ab: "Die Landschaft ist schön eingebettet und sehr abwechslungsreich. Das einzige, was hier fehlt, ist Wasser."

Wenn Ballerstädt mit der Kamera unterwegs ist, scannt er die Gegend mit dem geschulten Blick und mit der Ruhe, die bei den Datenmengen des digitalen Zeitalters kaum mehr einzuhalten ist, ab. "Das Wichtigste sind das eigene Auge und das Empfinden, dann erst sind es Technik, der Film und die Ausarbeitung, die die Qualität des Bildes bestimmen", so Ballerstädt.

Sein Sohn, der 37-jährige Kai-Olaf Ballerstädt, unterstützt ihn bei der Digitalisierung des historischen Bildmaterials. Er sei der erste in der Ahnenreihe, "der aus der Art schlägt", da er die Fotografie nicht zu seinem Beruf gemacht habe. Dennoch sei sie ihm ein lieb gewonnenes Hobby geworden, und auch er habe ein profundes Basiswissen.

Dass es jedoch weniger auf technische Raffinessen als auf "Auge und Moment" ankomme, wisse er von einem prominenten Vertreter der Zunft, den er in Heidelberg kennengelernt habe - dem langjährigen Kanzlerfotografen Helmut R. Schulze.

Der Fotokalender (15 Euro) und das Fotobuch (25 Euro) können im Rathaus bestellt werden. Ansichtsexemplare liegen dort aus.