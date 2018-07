Sinsheim. (tk) Die Vollsperrung der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim Süd wegen des Abrisses einer von zwei Autobahnbrücken sorgt auch am heutigen Sonntag noch für lange Staus und starke Verkehrsbehinderungen im weiteren Bereich der Sinsheimer Innenstadt sowie auf Teilen der Bundesstraße B292. Die Sperrung soll am heutigen Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr aufgehoben werden. Ortskundige werden gebeten, die Gegend weiträumig zu umfahren.

17.34 Uhr am gestrigen Samstag: Der erste Greifer von einem der fünf bereitstehenden Bagger packt zu. Danach spielt sich etwas ab, das aussieht wie ein technisches Tyrannosaurus-Ballet. Schaulustige verfolgen das Spektakel vom nahen Feld aus, während sich Eingangs der Stadt Blech an Blech raunend durch die Dörfer schiebt. Binnen weniger Minuten nach der Sperrung bildet sich ein Rückstau bis Sinsheim-Dühren, dann fast bis in den Ortsteil Eschelbach, drei und sieben Kilometer von Sinsheim entfernt.

Abriss der Sinsheimer A6-Fußgängerbrücke - Die Fotogalerie



























































Noch am Samstagabend gegen 22 Uhr dauert es aus Heidelberger Richtung über eine Stunde, von Heilbronn kommend rund 45 Minuten, um das nur rund zwei Kilometer lange Autobahnteilstück zu umfahren.

Trotzdem sei nach Angaben der Autobahnbetreibergesellschaft "ViA6West" bis zuletzt alles nach Plan gelaufen. Kommendes Wochenende, 14. und 15. Juli, soll sich das Szenario wiederholen. Dann soll die zweite Brücke fallen, die auf der Gemarkung des Sinsheimer Ortsteils Steinsfurt steht.

Ein großes Aufgebot an Polizeikräften sorgte bis spät in den Abend für ein möglichst zügiges Abfließen der Verkehrsströme. Rund 25 Mann mit schwerem Gerät waren auf der Baustelle pausenlos im Einsatz. Dort waren wegen eines offenporigen Schallschutzasphalts besondere Sicherungsmaßnahmen mit dreierlei Abdeckungsmaterialien nötig. Ob die empfindliche Fahrbahndecke den Brückenabbruch unbeschadet überstanden hat, steht noch nicht fest, gelte aber laut ViA6West als wahrscheinlich.

Unklar war bis zuletzt auch, ob die Ladung Bier und Wein wieder aufgetaucht ist, die der damalige Polier des Brückenbaus, der heute 81-jährige Sinsheimer Heinrich Bauer, im Jahr 1961 "zum Blödsinn" im Sprengstoffschacht des Bauwerks versenkt hat. Sprengstoffschächte waren zur Zeit des Kalten Kriegs üblich im Brückenbau. Vorarbeiter Bauer war beim Abriss am Samstag mit vor Ort. Die Brücke fallen zu sehen, tue ihm "ein bissl weh", sagte er, sei sie doch "ordentlich gebaut".