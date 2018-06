Das Sicherheitsgefühl in Sinsheim wird in einer Umfrage ermittelt, deren Ergebnis noch aussteht. Unser Symbolbild entstand im Duttengässchen beim Freibad, Überfälle mit einem Messer gibt es hier glücklicherweise höchst selten. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Bekanntgabe des Ergebnisses einer Sicherheitsbefragung unter 6000 Sinsheimern lässt weiter auf sich warten. Vor mehr als einem Dreivierteljahr hatte sich das Rathaus mit detaillierten Fragebögen an zufällig ausgewählte Haushalte gewandt, um mehr über deren Sicherheitsgefühl zu erfahren. Bei der Erstellung der Fragebögen und deren Auswertung federführend ist das kriminologische Institut der Uni Heidelberg. Dort gilt Professor Dieter Hermann als Experte für solche Umfragen. Doch seit August 2017 ist es still um die Befragung.

Damals hatten Verwaltungsspitze und Ordnungsamt in einer Bekanntmachung den Teilnehmern für ihr Mitwirken gedankt. Die Rede war von einem überdurchschnittlichen Rücklauf; außerdem hätten die Teilnehmer regen Gebrauch von einer Notizenspalte für persönliche Anregungen gemacht, die der mehrseitige Multiple-Choice-Bogen enthielt. Ein letztes Mal wurde die Befragung von Oberbürgermeister Jörg Albrecht beim Punkt "Bekanntgaben" im Gemeinderat angesprochen, das war im November 2017. Eine Auswertung der Fragebögen werde voraussichtlich bis Frühjahr erfolgen und zunächst dem Gremium bekannt gegeben, wohl im April/Mai, hieß es damals.

Inzwischen mehren sich Stimmen, denen der Prozess zu lange dauert. Teilnehmer der Befragung hätten ein Anrecht zu erfahren, wie es ums subjektive Sicherheitsgefühl in Sinsheim bestellt ist. Mehrfach wandten sich auch Ortsvorsteher an die RNZ. Jene seien es, die der Bevölkerung in dem Punkt Rede und Antwort stehen müssten, schilderte kürzlich der Hilsbacher Ortsvorsteher Martin Gund: Man werde inzwischen gefragt, was aus den Fragebögen geworden sei.

Die Fragen der Bevölkerung hört auch Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer inzwischen regelmäßig. Im Gespräch mit der RNZ erklärte er, dass es ihn "auch gewundert" habe, dass seit Abgabeschluss so viel Zeit verstrichen sei. Auch in Mannheim wurde ein ähnlicher Fragebogen schon im Herbst 2016 verschickt, allerdings an 10.000 Personen. Dessen Ergebnisse wurden bereits im November 2017 bekannt gegeben. Die Rücklaufquote lag bei 36 Prozent.

In Sinsheim mit seinen 6000 verschickten Bögen liege der Rücklauf laut Schleifer "im 40-Prozent-Bereich". Was den Stand der Dinge und einen Bekanntgabetermin des Umfrageergebnisses betreffe, sei sein Amt bei dem Heidelberger Institut "in den vergangenen Wochen wiederholt vorstellig" gewesen. Nun sei "ein internes erstes Erörterungsgespräch" mit Institutsvertretern für kommenden Freitag angesetzt. Und immerhin: Die Auswertung liege dem Rathaus inzwischen schriftlich vor. Noch vor der Sommerpause - angedacht sei der 26. Juni - soll sie im Gemeinderat vorgestellt werden.

Das Schriftstück sei "ein ordentlicher Wälzer" mit knapp über 70 Seiten, sagte OB Jörg Albrecht auf RNZ-Nachfrage. Mit inhaltlichen Details hielten sich Schleifer und Albrecht zurück, letzterer sieht noch "Erörterungsbedarf aufgrund der Fülle an Daten und Zusammenhängen". Nach einer ersten Sichtung der Unterlagen könne man lediglich sagen, dass "ein differenziertes Bild" des Sinsheimer Sicherheitsempfindens gezeichnet werde. Die Bevölkerung in Sinsheim fühle sich nicht "per se sicher oder unsicher", oft stehe das subjektive Sicherheitsempfinden "im Zusammenhang mit einzelnen Gebieten", so Albrecht. Auch glaubt der OB aus der Studie herauszulesen, "dass sich die personelle Aufstockung beim städtischen Vollzugsdienst bereits niederschlägt".

Dass der Eindruck entsteht, man müsse in Sinsheim ungewöhnlich lange auf das Umfrageergebnis warten, kann Albrecht nachvollziehen: "Es gab viele schriftliche Anmerkungen, nicht nur Tadel, sondern auch viel Lob", sagt der OB. Dies hätte den Auswerteprozess "vermutlich komplexer gemacht und in die Länge gezogen." Bei dem Gespräch am Freitag sitzt Albrecht mit am Tisch.

Aber ist das Sicherheitsempfinden von heute noch mit jenem im vergangenen Sommer vergleichbar? Albrecht glaubt ja. Zwar sei eine solche Umfrage "immer eine Momentaufnahme"; andererseits sehe er "keine einschneidende Entwicklung im vergangenen Jahr" - weder auf lokaler, noch auf gesellschaftlicher Ebene - "mit Einfluss aufs Endergebnis". Rund 18.700 Euro kostet die Befragung.