Sinsheim. (cbe) Stadtverwaltung, Stadtmuseum und der Verein "Freunde Sinsheimer Geschichte" - dieser Dreiklang ist unmittelbar miteinander verwoben. Doch im Verein knirscht es, wie mehrere Mitglieder bemängeln, gar von einer Spaltung ist die Rede. Die RNZ sprach mit mehreren Beteiligten.

"Wir bieten Geschichtsinteressierten gerade keine Heimat", erklärt der 1. Vorsitzende Klaus Gaude sichtlich genervt. "Statt dessen machen wir mit dieser Posse den Sinsheimer Amateurtheatern Konkurrenz." Mit eben jener Posse meint er den Konflikt, der seit einiger Zeit zwischen dem Ehepaar Friedrich und der Stadtverwaltung herrscht. Christine Friedrich ist 1. Vorsitzende des Vereins, ihr Mann Holger leitete bis vor kurzem das Stadtmuseum.

Während dieser Zeit war die Arbeit des Museums und des Vereins eng verbunden - etwas, das die Stadtverwaltung nicht länger guthieß und eine stärkere Trennung anmahnte. Im Gespräch mit der RNZ erklärte das Ehepaar, dass ihnen die dann folgende Zeit schwer zugesetzt habe. Schriftlich und kurzfristig habe man sie in die Stadtbücherei versetzen wollen, berichtet Christine Friedrich.

Sie lehnte ab, da sie für diese Tätigkeit nicht ausgebildet sei. Aufgrund des Konfliktes sei sie krank geworden und habe schweren Herzens ihre Arbeit im Stadtmuseum beendet. Vor Gericht wurde man sich schließlich einig. Auch Holger Friedrich ist in den Ruhestand getreten, früher als ursprünglich geplant. Beide empfinden das Verhalten der Stadtverwaltung als unangemessen und undankbar, unter anderem im Hinblick auf eine nicht genehmigte Verabschiedung von Holger Friedrich.

"Der Verein ist gespalten", sagt Christine Friedrich - hierin ist sie sich mit anderen Mitgliedern einig. Doch was die Gründe anbelangt, gehen die Meinungen auseinander: Neben Klaus Gaude äußert sich auch Wolfgang Stejskal kritisch gegenüber der 1. Vorsitzenden. Der Verein müsse "Veröffentlichungen, Vorträge und Führungen" anbieten - so steht es in der Satzung.

Doch dies sei zuletzt kaum geschehen - Christine Friedrich hätte den Vereinsvorsitz abgeben können, wenn ihre Krankheit sie eingeschränkt habe. Sie selbst wirft ein, dass es früher selbstverständlich gewesen sei, dass im Krankheitsfall andere eingesprungen sind.

"Mit der Trennung von Museum und Verein haben die Probleme angefangen", betont sie, und fügt hinzu, dass viele Veranstaltungen deshalb nicht zustande gekommen seien. Weitere, beispielsweise rund um das Reformationsjubiläum, habe die Stadtverwaltung abgelehnt.

Einige Mitglieder wiederum ergreifen schwer Partei für das Ehepaar Friedrich, unter ihnen Inge Schüle: "Die beiden haben sich so reingekniet, haben viel Arbeit in ihrer Freizeit gemacht, waren erfolgreich und beliebt - da gibt’s Neider."

Doch wie geht es nun weiter? Im kommenden Jahr stehen Vorstandswahlen an. Falls sich die Dinge einrenken, möchte Christine Friedrich wieder kandidieren. Klaus Gaude wünscht sich "eine Rückkehr zur Sacharbeit". Und die neue Museumsleiterin Dinah Rottschäfer betont, dass sie "den Verein auf jeden Fall mitnehmen" möchte.