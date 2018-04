Vogelspinnen und viele andere Tiere sind am kommenden Samstag in der Elsenzhalle zu sehen. Foto: Thinkstock

Sinsheim. (cbe) Spinnen, Gottesanbeterinnen oder Tausendfüßler können demnächst in der Elsenzhalle bestaunt werden: Am Samstag, 14. April, gastiert die Spinnen- und Insektenausstellung "Insektopia" von 10 bis 18 Uhr in der Elsenzhalle. Die RNZ verlost dazu 5 x 2 Eintrittskarten.

Für Viele ist es die Horrorvorstellung schlechthin, eine Vogelspinne auf der Hand zu halten. Doch genau das ist bei der Insektenausstellung möglich. Stündlich gibt es außerdem eine Präsentations-Show, in deren Rahmen Besucher auf Tuchfühlung mit einer Gottesanbeterin oder einem Tausendfüßler gehen können. Wer doch lieber schaut und lernt, kann bei der Insektopia vieles über die wirbellosen Untermieter oder Mitbewohner der Menschen erfahren, zum Beispiel deren Lebensgewohnheiten, ihr Liebesspiel oder der Speiseplan.

Wer Karten für die Insektopia gewinnen möchte, ruft bis einschließlich Mittwoch, 11. April, unter Telefon 0137-822/70-23-23 an oder schickt eine SMS an die Telefonnummer 52020 mit RNZ SI TICKET (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort Spinne sowie Name und Adresse.

*Kosten pro Anruf: 0,50 Euro aus dem Festnetz. Anrufe aus Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.