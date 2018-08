Von Tim Kegel

Sinsheim. Heißer Asphalt, heiße Karren: Die Roadrunners und Super Bees, die GTOs und Chargers, die Mustangs, Coronets, Corvettes und Cobras. Große Autos und dicke Kolben reihten sich beim US-Car-Treffen auf dem Hof des Auto und Technik Museums (ATM) dicht an dicht. Rund 600 Fahrzeuge zählten die Veranstalter an beiden Tagen.

Filme wie "Vanishing Point" und "Bullit" mit Steve McQueen in den Siebzigern setzten den Musclecars ein frühes Denkmal auf Zelluloid, das Regisseur Quentin Tarantino in den Neunzigern entstaubt hat. Die Anhängerschaft in Süddeutschland ist groß, auch in Eschelbach: Dort läuft ein roter 1972er Plymouth Sattellite Roadrunner, den Robert - Mechaniker in der ATM-Werkstatt - fein hergerichtet hat. Das Auto mit der markanten Front hat 200 PS und eine Dreigang-Automatik, gönnt sich 25 Liter Sprit. Mit Vernunft, wie die meisten sie auslegen, hat wenig auf dem Platz zu tun. Andererseits: Was ist schon normal?

Wenn die Welt auch nicht zu retten ist - dann wenigstens die motoristischen Denkmäler: Der 1959er Chevy Bel Air von Thorsten Höfer aus Bad Friedrichshall lief in Kalifornien bis zum Jahr 1978 und blieb dann auf einer Wiese stehen. "Das Blech war zu dick, um durchzurosten", sagt Autoverkäufer Höfer, der den Wagen, der inzwischen nach Oregon gewandert war, einige Monate auf Ebay beobachtete. Von dort holte Höfer ihn in seine Unterländer Garage, baute das Auto von Grund auf neu auf. Nur die Flugrostschicht auf der Karosserie blieb, wie sie war - "naturgereift" nannte das Fachmagazin "Street" den besonderen Charme des türkismetallic lackierten Chevrolet.

Ein Pforzheimer - der Maschinenbauingenieur Martin Moser - steuerte ein echtes Dickschiff mit muskulösen Hüften auf den Platz: Der Pontiac GTO von 1973 ist für Viertelmeilen-Rennen optimiert worden. Ein veredelter 7,4-Liter-Achtzylinder lässt das Auto nach 11,7 Sekunden mit Tempo 200 über die 400-Meter-Linie fliegen. Was bedeuten eigentlich die Plüsch-Würfel, die hier an jedem zweiten Rückspiegel hängen? "Ein Erkennungszeichen", lacht Moser: Schon in den 50er-Jahren hätten sich damalige Tuning-Freunde und Straßenrennfahrer an den Würfeln erkennen und wortlos Taten folgen lassen können: Jederzeit bereit für ein kleines Rennen - die Würfel im Cockpit zeigten es Gleichgesinnten an.

Zu den brachialen Gefährten zählten Motorräder der Schmiede "Boss Hoss" - die stärksten kommen mit einem wuchtigen Neun-Liter-Chevrolet-Motor daher, würden sich zwar "wie eine große Harley" bewegen lassen, bräuchten aber einen erfahrenen Motorradfahrer im Sattel, da sie "auf keinen Fall umfallen" dürften. Seltenstes Auto auf dem Platz: Ein Shelby Daytona, sechs Autos wurden hiervon 1965 in Italien gebaut, eines davon ist verschollen.

Das Sinsheimer Straßenbild verändert sich mit den Treffen des ATM - im gesamten Stadtgebiet wurden exotische Fahrzeuge gesichtet. Darunter auch der 1973er Ford Escort 1300 GT Gruppe 2 von Herbert Reuter aus Waldkelsterbach bei Frankfurt, ein Rallye-Fahrzeug und eigentlich kein US-Car, sondern in Spanien aufgetaucht und auf eigenen Achsen nach Deutschland überführt.

Der kleine Engländer mit seinen über 180 PS und nur knapp 1000 Kilo Gewicht stand souverän zwischen den "Big Blocks", umringt von US-Fans und gezückten Handykameras. "Mich hat’s gewundert, dass ich hier rein darf", sagt der Kfz-Meister aus Hessen.