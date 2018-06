Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein Unwetter hat in der Nacht zum Freitag über mehreren Kraichgaudörfern gewütet. Die Schäden sind gering, allerdings sorgten Aufräumarbeiten für größere Behinderungen. Neben Hoffenheim war vor allem Dühren betroffen, wo die Ortsmitte von Schlammmassen überflutet wurde.

In Dühren fielen gegen 1.30 Uhr am frühen Freitagmorgen in nur 30 Minuten Regenmengen von rund 50 Litern pro Quadratmeter; der Boden von Äckern nah des Ortskerns kam ins Rutschen und wurde weggespült.

Es ergossen sich Schlammmassen in einzelne Gehöfte entlang der Ortsdurchfahrt. Foto: Tim Kegel

Der Erlenbach, im Normalfall ein ortseinwärts laufendes Rinnsal, konnte die Wassermassen nicht aufnehmen und trat über sein Ufer. Die Feuerwehr Dühren war im Einsatz.

Im Morgengrauen zeigte sich dann das Ausmaß der Verwüstungen. Eine dicke Lehmschicht zog sich über die Straßen, hatte sich über mehrere hundert Meter in Kellern und Höfen ausgebreitet. Sechs Anwesen und ein Straßenzug vom Eichenlochweg bis zur Dorfmitte auf dem Zimmerplatz waren betroffen, darunter auch die örtliche Grundschule und ein historisches Gehöft in der Karlsruher Straße. Teils standen die Bewohner knöcheltief in der braunen Masse.

Am Morgen machte sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht gemeinsam mit Bernd Heumann vom Tiefbauamt und Ortsvorsteher Alexander Speer ein Bild vor Ort. Speer war bereits in der Nacht bei den Aufräumarbeiten beteiligt.

Nach Eintreffen Albrechts wurden die Technischen Hilfswerke Sinsheim und Wiesloch und der städtische Bauhof zur Unterstützung der örtlichen Trupps herangezogen. Der Oberbürgermeister postete am Vormittag mehrfach Worte des Lobs an die Hilfskräfte.

"Beispielhaft und beeindruckend" nannte Albrecht im Gespräch mit der RNZ die Tatkraft der Helfer. Bewohner, Nachbarn und Hilfsdienste arbeiteten gemeinsam an der Reinigung der betroffenen Anwesen.

In Dühren war der Erlenbach über sein Ufer getreten. Foto: Tim Kegel

Der Arbeitseinsatz brachte ab dem Vormittag größere Verkehrsbehinderungen entlang der durch den Ort verlaufenden Bundesstraße mit sich. Radiomeldungen sprachen von einer überörtlichen Sperrung "aufgrund von Räumungsarbeiten" für den Schwerlastverkehr.

Über den Ort hereinbrechende Schlammmassen nach Unwettern sind in Dühren nichts gänzlich Unbekanntes. Die Lage am Freitag erinnerte an einen ähnlichen Vorfall vor ziemlich genau zehn Jahren.

Auch damals war der Erlenbach nach einem Gewittersturm im Spätsommer über die Ufer getreten und hatte damals am helllichten Tag für Überschwemmungen gesorgt.

Auf den Feldern zeigt sich der Lehmabtrag. Foto: Tim Kegel

In der Nacharbeit des jüngsten Ereignisses wird man sich in Dühren wohl Gedanken zum künftigen Umgang mit Schlammlawinen und zu deren Vermeidung machen müssen, etwa in Form von Überflutungsflächen unterhalb der Dührener Sportanlagen. Örtliche Helfer berichteten außerdem, dass der Kanal, in dem der Erlenbach teilweise verläuft, mit Ästen und Laub verstopft gewesen sei, als das Unwetter kam. Dies sei, wie es hieß, "seit Wochen bekannt" gewesen.

Unterdessen ging der Blick der Beteiligten zum Himmel: "Da kommt noch was", sagte Klaus Abele, Landwirt, Feuerwehrmann und einer der Helfer. Er berichtete von der Situation im nahen Eschelbach: Dort waren in etwa dem selben Zeitraum lediglich 18 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.