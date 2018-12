Das Interesse am Dorf- und Bauernmarkt im Untergruppenbacher Ortsteil Heinrieth war in den zurückliegenden Jahren enorm, doch das kleine Team der ehrenamtlichen Organisatoren sieht sich im Stich gelassen. Foto: Endres

Von Michael Endres

Die Veranstaltung wurde letztlich Opfer des eigenen Erfolgs: Der Dorf- und Bauernmarkt im Untergruppenbacher Ortsteil Heinriet lockte in den zurückliegenden 13 Jahren Tausende Besucher, der kleine Weiler wurde bei der Großveranstaltung Mitte Oktober förmlich überrannt. Wegen des Ansturms musste der gesamte Ort für den Verkehr gesperrt werden, per Pendelbus ging es vom großen Parkplatz der Firma Bosch in Abstatt im Minutentakt zum Festgelände rund um die Mehrzweckhalle. Doch einen 14. Markt wird es zum Bedauern auch des Organisationsteams nicht mehr geben. Auf den zurückliegenden Dorf- und Bauernmärkten sorgten knapp 100 Aussteller für ein außerordentlich abwechslungsreiches Programm hinsichtlich Warenangebot, Unterhaltung, Essen und Trinken usw.

Das kleine Team Heinrieter Bürger, das diese Veranstaltung jahrelang ehrenamtlich und auch wegen des enormen Zuspruchs von Besuchern wie Ausstellern gerne organisiert hat, sieht wegen Beschlüssen und Auflagen der Gemeinde Untergruppenbach keine akzeptable Basis für die Fortführung des Marktes, zumal auch nach einigen Diskussionen mit den zuständigen Stellen keine Chance auf Änderungen zu erkennen ist.

Die Entscheidung wurde nicht leichtfertig aus einer Laune heraus getroffen und musste für die Verantwortlichen absehbar sein, da die Problematik oft und deutlich genug kommuniziert worden ist.

Gründe für die Marktbeendigung: Seit langem wurden neue, jüngere Teammitglieder zur Entlastung und Nachfolge gesucht, aber - von einer Ausnahme abgesehen - ohne Erfolg vor allem, was die "operative Marktleitung" betrifft.

Daher wurde mit dem Bürgermeister bereits vor einigen Jahren vereinbart, dass die Gemeindeverwaltung diese Aufgabe zum Teil übernimmt, soweit es die Gesamtverantwortung betrifft, während die bei weitem arbeitsaufwendigsten "marketingorientierten" Bereiche wie z. B. Ausstellerbetreuung oder Öffentlichkeitsarbeit beim Team verbleiben sollten. Inzwischen hat der Gemeinderat mit Billigung des Bürgermeisters jedoch beschlossen, dass die Gemeindeverwaltung keinerlei Aufgaben vom Team übernehmen darf.

Für das Straßenfest in Untergruppenbach hat die Gemeinde schon immer alle organisatorischen Arbeiten und Kosten übernommen, während beim Dorf und Bauernmarkt in Heinriet auch die Kosten hinterfragt werden, obwohl der Markt den Großteil der Kosten immer selbst getragen hat.

2016 wurden aber von der Gemeinde Leistungen für den Markt bestellt, die das Team weder von Art noch Umfang her beeinflussen konnte, aber bezahlen musste. Das hat erstmals dazu geführt, dass die Ausgaben der Veranstaltung höher waren als die Einnahmen. Auf einen aus Sicht des Teams für die Gemeinde günstigen Vorschlag zur zukünftigen Kostenregelung ist der Gemeinderat nicht eingegangen. Im Gegenteil: Er hat beschlossen, dass die Gemeinde einen Gesamtverlust, sollte er denn entstehen, nicht übernehmen wird, was im Klartext bedeutet, dass die ehrenamtlich für die Gemeinde arbeitenden Organisatoren auch noch die Kosten aus eigener Tasche zu bezahlen hätten.

Letztlich wurde die Motivation, die für die Ausrichtung einer solchen Veranstaltung unabdingbar ist, nach und nach vollständig zerstört.