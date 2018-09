A6 bei Sinsheim. (rnz/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 12.15 Uhr auf der Autobahn A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Mannheim. Ein Lastwagenfahrer erkannte zwei Kilometer vor der Ausfahrt Sinsheim-Steinsfurt ein Stauende zu spät und prallte in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges. Anschließend wurde er in die Leitplanken abgewiesen. Die rechte und mittlere Spur waren nach dem Unfall gesperrt, wodurch es zu einem fünf Kilometer langen Stau kam.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Neben der Polizei und der Autobahnmeisterei war auch die Feuerwehr Bad Rappenau wegen einer Gewässerverunreinigung vor Ort. Aus den beteiligten Lastwagen flossen mehrere hundert Liter Kraftstoff in die Kanalisation. Daher wurden mehrere Ölsperren an der Ausfahrt Sinsheim-Steinsfurt errichtet.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ursprünglich war die Rede davon, dass die Fahrbahnen gegen 16 Uhr wieder frei sein könnten. Die Bergung der Laster dauere jedoch immer noch an, teilte die Polizei gegen 15.30 Uhr mit. Die Bergung soll noch einige Zeit in Anspruch nehmen.