Voll in die Beifahrerseite: Rund 400 Meter nach dem Ortsausgang Helmhof geriet der blaue Fiat auf die Gegenfahrbahn, die entgegenkommenden Pkw konnten nicht mehr ausweichen. Foto: Endres

Neckarbischofsheim-Helmhof. (end) Schwerste Verletzungen erlitt bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße L 549 zwischen Helmhof und Untergimpern ein Pkw-Insasse. Laut Polizei war der blaue Fiat rund 400 Meter nach dem Ortsausgang Helmhof in einer Linkskurve auf schneebedeckter Straße ins Schleudern geraten. Dabei stellte sich der Wagen quer, wobei ein entgegenkommender Fiat-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit voller Wucht in die Beifahrerseite des stehenden Fahrzeugs fuhr.

Ein drittes Fahrzeug, ein Golf Kombi, konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr auf die verunglückten beiden Autos auf, bevor ein viertes Fahrzeug die Unglücksstelle touchierte. Bei dem Aufprall auf den quer stehenden Fiat wurde auch der Fahrer des zweiten Fiat verletzt. Die Verletzten kamen nach ihrer Erstversorgung durch den Notarzt "Sinsheim 10" in verschiedene Krankenhäuser.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Fahrzeuge war die Landesstraße bis 17 Uhr nur einseitig befahrbar, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Nach Polizeiangaben war das der folgenschwerste Unfall wegen schneebedeckter Straßen, die Beamten wurden zu mehr als zwölf witterungsbedingten Unfällen mit Blechschäden gerufen.