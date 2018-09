Sinsheim. (tk) Hier kommt normalerweise niemand hin; ein verborgener Ort am Stadtrand von Sinsheim: Wer stadtauswärts auf der Landstraße Richtung Weiler unterwegs ist und nach Südosten ins Tal blickt, dem fallen zwei riesige graugrüne Metallklötze auf, ähnlich Schiffscontainern. Sie umgibt eine technische Installation aus Kolben, Pfeilern und Seilen, die wirkt wie einem frühen Science Fiction Film entnommen. Der unkundige Betrachter erwartet irgendwie, das es jetzt gleich blitzt. Doch es blitzt nicht.

Die Warnschilder jedoch sind unmissverständlich. Und die Fragen von Netze BW am Eingang auch: "Sie tragen keinen Herzschrittmacher, oder?" Auch nur mit einer stärkeren Herzkrankheit, sagt die Dame im blauen Kostüm, wäre der Aufenthalt nicht ratsam. Dass hier der Strom für 50.000 Menschen im Dreieck Sinsheim/Obergimpern/Eppingen umgewandelt und verteilt wird und entsprechend hohe physikalische Kräfte am Wirken sind, - die beiden Trafos leisten je 40 Millionen Watt - spüren die Gäste nicht. Nur wer genau hinhört, vernimmt ein leises Summen in den Kabeln.

Zahlreiche Ortsvorsteher, Gemeinderäte, die Verwaltungs- und Stadtwerke-Spitze, ein knappes Dutzend interessierte Bürger und etwa genauso viele ehemalige Mitarbeiter aus den Zeiten, als für den Sinsheimer Strom noch das "Badenwerk" zuständig war - sie alle machten in der Schwarzwaldstraße 13, oberhalb der Rastanlage Süd und am Gegenhang der Rhein-Neckar-Arena gelegen, bei einem Rundgang mit, wie es ihn sonst nicht gibt: ein Stromversorgungs-Kulissenblick.

Über sechs Millionen Euro hat der Verteilnetzbetreiber in die Modernisierung der Anlage investiert, die erstmals in den 1970er Jahren ans Netz ging. Die Umrüstung, sagt Netze-Sprecher Jörg Busse, sei sukzessive erfolgt, bei laufendem Betrieb und ohne Unterbrechung der Versorgung. Zwischen März 2016 und Mai 2018 seien neue Schaltanlagen, Sammelschienen sowie Einrichtungen zur Spannungsregelung, Steuerung und Überwachung von Anlage und Netz installiert worden. Nicht alle Anlagenteile seien ausgetauscht worden. Die Transformatoren, die den Strom von 110.000 Volt Hochspannung aus den Überlandleitungen in 20.000 Volt Mittelspannung umwandeln, blieben die selben. Über Freileitungen und Erdkabel geht der Strom zu den Verteilerkästen. Ein ausgeklügeltes Warnsystem diene der Störungsanalyse, schildert Busse. Tatsächlich sei die Zahl der Stromausfälle signifikant rückläufig, wusste Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Sie werde lediglich "schneller und stärker wahrgenommen". Das Werk beugt Ausfällen mit einer Doppel-Redundanz vor - einer Art Ausfallschutz für den Ausfallschutz.

Von dem Umspannwerk in der Schwarzwaldstraße hänge, so Jörg Albrecht, "Wohl und Weh der Stromversorgung unserer Stadt ab". Für Sinsheims Gewerbegebiete habe die Einrichtung eine zentrale Bedeutung, ihr Ausbau sei eine Investition in den Wirtschaftsstandort. Verwaltung und Netze BW verbinde "eine gute Partnerschaft". Dies habe sich im Rahmen des Anlagenausbaus gezeigt, aber auch bei der Unterstützung von Vereinen, Initiativen, Gemeinden und Betrieben. Gemeinsam mit Dr. Wolfgang Bräuer, dem Entwicklungsleiter Strom- und Gasnetze der Netze BW, drückte Albrecht den symbolischen Startknopf.

Die Modernisierung des Umspannwerks, sagt Bräuer, gewährleiste Netzstabilität; eine leistungsfähige Stromversorgung stehe und falle mit der Qualität der Netze. Die Maßnahmen in Sinsheim sicherten ein hohes Versorgungsniveau auch langfristig. Man rüste sich "für die Anforderungen der Energiewende und der Elektromobilität". Strom aus erneuerbaren Energien werde immer öfter dezentral eingespeist und müsse dennoch sicher in die Netze gelangen.