Sinsheim/Darmstadt. (pol/rl) Verhaftet wurden zwei mutmaßlichTrickbetrüger, die sich bei Anrufen als Polizist ausgegeben haben sollen und so versuchten mehrere Tausende Euro zu ergaunern.

Am 1. Oktober 2017 hatte ein 23-Jähriger eine 83-jährige Sinsheimerin angerufen. Dabei soll er behauptet haben, Polizeibeamter zu sein und erklärte der Frau, dass ihr Geld in Gefahr sei. Mit mehreren Anrufen über mehrere Tage hinweg, erschlich sich sich junge Mann das Vertrauen der 83-Jährigen und überredete sie dazu, an zwei verschiedenen Tagen 32.000 Euro und 44.000 Euro abzuheben. Das Bargeld sollte sie an einer vereinbarten Stelle deponieren.

Den Beamten des Dezernats für Wirtschaftskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie der Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelten die beiden Tatverdächtigen. Ein 23-jähriger Türke wurde am Samstag, 7. Januar im Bereich Rödermark festgenommen, ein 18-jähriger Afghane wurde am Montag in Darmstadt verhaftet. Beide sitzen derzeit wegen des dringenden Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges bei bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft.

Möglicherweise sind sie für weitere Taten dieser Art im ganzen Bundesgebiet verantwortlich. Die Ermittlungen hierzu werden fortgesetzt.