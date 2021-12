Ein Gummihandschuh liegt in der Nähe des Tatorts am Eschelbacher Feldrand, an dem ein damals 14-Jähriger einen 13-Jährigen erstochen haben soll. Der Junge muss sich ab 20. Oktober wegen Mordes vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Archivfoto: Julian Buchner

Heidelberg. (dpa) Wegen Mordes an einem 13 Jahre alten Jungen hat das Landgericht Heidelberg einen 14-Jährigen zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Große Jugendkammer sah es am Freitag nach einer umfangreichen Beweisaufnahme als erwiesen an, dass das Opfer am 24. Februar in ein Waldstück bei Sinsheim-Eschelbach gelockt wurde. Der Angeklagte stach dort nach Ansicht des Gerichts mit Tötungsabsicht mit einem Messer insgesamt sieben Mal in den Rücken und Halsbereich des Jungen. Der nun verurteilte Jugendliche bestritt die Tat anfangs, gestand sie später jedoch.

Der tödliche Angriff mit einem Küchenmesser erschütterte selbst hartgesottene Kriminalbeamte. Vor allem, weil Opfer und Täter sehr jung sind. Am Tatort hielt sich auch ein damals zwölfjähriges Mädchen auf, über dessen Rolle viel spekuliert wird. Offiziell hieß es lediglich, das Motiv für die tödliche Messerattacke sei Eifersucht gewesen. Der Prozess wurde aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Jugendlicher wegen Mordes an 13-Jährigem in Heidelberg vor Gericht

Sinsheim-Eschelbach/Heidelberg. (cbe) Die Tat am 24. Februar schockierte Menschen in Eschelbach, Sinsheim und weit darüber hinaus: Ein damals 14-Jähriger soll einen 13-Jährigen mit einem Messer ermordet haben. Am Montag begann nun der Prozess vor dem Landgericht Heidelberg, zehn weitere Verhandlungstermine bis zum 6. Dezember sind angesetzt. Da der Angeklagte minderjährig ist, finden der Prozess sowie die Verkündung des Urteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Drei Sachverständige sowie 34 Zeugen sind geladen. Gerichtssprecherin Ina Untersteller erklärte auf Nachfrage, dass am Montag noch keine Zeugen gehört wurden. Wegen der Verhandlung seien Polizisten vor dem Gebäude postiert worden, dies sei bisweilen aber auch bei anderen Verhandlungen der Fall. Als "belastend und bewegend" beschrieb ein Verwandter des Opfers die Situation am Montag: "Man durchlebt ja alles noch einmal." Dem Angeklagten droht eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren.

Heidelberg. (dpa) Die Tat sorgte für Entsetzen: Nicht nur, dass ihr im Februar in Baden-Württemberg ein 13-Jähriger zum Opfer fiel - der mutmaßliche Täter war selbst nur ein Jahr älter und der Polizei bereits wegen eines Messerangriffs auf einen Mitschüler bekannt. Doch ein Anti-Aggressions-Training fruchtete offensichtlich nicht.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat am Mittwoch am Landgericht Heidelberg der Mordprozess gegen den 14-Jährigen begonnen. Der Angeklagte habe Angaben gemacht, sagte eine Gerichtssprecherin - mehr kann und darf sie nicht preisgeben. Denn wegen seines Alters gelten gesetzliche Vorgaben zum Jugendschutz. Erst über das Urteil will das Gericht öffentlich informieren, geplant ist es derzeit für Anfang Dezember. Für die Tat droht eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 14-Jährige sein Opfer hinterrücks mit mehreren Messerstichen umgebracht habe. Er soll den 13-Jährigen am 24. Februar in einem Waldstück in Sinsheim aufgelauert haben, als der Junge dort mit einem Mädchen spazieren ging. Den Vorwürfen zufolge sprach der Angreifer den 13-Jährigen an, stürzte sich von hinten auf ihn - und stach ihm mit einem Messer dreimal in den Rücken, als er schon am Boden lag. Der 14-Jährige habe ihn auch an Brust und Hals verletzt, wobei die Hauptschlagader getroffen worden sein soll. Der 13-Jährige starb kurz darauf.

Die Polizei hatte den 14-Jährigen mit einem Küchenmesser in der Hand neben der Leiche des Jungen und dem Mädchen im Stadtteil Eschelbach festgenommen. Er beteuerte seine Unschuld und schwieg dann nach früheren Angaben der Ermittler. Hinter der Tat steckte nach damaligen Erkenntnissen ein Eifersuchtsstreit um das zwölfjährige Mädchen.

Der Fall hatte weit über Sinsheim hinaus Aufsehen erregt und eine Debatte über den Umgang mit Tätern im Alter um die Strafmündigkeit ab 14 Jahren entfacht - zumal der Verdächtige bei der Polizei bekannt war: Im November hatte er einen Mitschüler an einer Realschule in Östringen im Landkreis Karlsruhe mit einem Messer schwer verletzt.

Danach kümmerte sich das Jugendamt um die Familie. Eine Gefahr für das Kindeswohl sah man aber nicht, das Familiengericht wurde nicht eingeschaltet. Der damals strafunmündige 13-Jährige kam nach Angaben der Behörde stattdessen für drei Wochen stationär in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie unter - und begann dort ein Programm gegen Gewalt als Mittel der Konfliktlösung.

Dass der 14-Jährige nun wegen Mordes vor Gericht steht, geht auf die Einschätzung von Sachverständigen zurück. Die Staatsanwaltschaft hatte Experten zu Rate gezogen und kam zu dem Schluss, dass der Jugendliche strafrechtlich verantwortlich war - "dass er also nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug war, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln".

Das Mädchen, mit dem das Opfer im Wald spazieren war, soll in den Plan des Angeklagten involviert gewesen sein. In dem Verfahren vor der Großen Jugendkammer in Heidelberg geht es aber nur um den 14-Jährigen. Zehn Fortsetzungstermine hat das Gericht in einem ersten Schritt angesetzt. Es will 34 Zeugen und drei Sachverständige hören.

Der Getötete, wie der Angeklagte mit deutsch-türkischer Staatsbürgerschaft, wurde nach islamischem Recht beerdigt. Rund 900 Menschen kamen am Wochenende nach der Tat zu einem Trauermarsch in den Ort. Am Mittwoch waren vor den verschlossenen Türen des Gerichtssaals keine Angehörigen zu sehen. Etwas erhöht schienen die Sicherheitsmaßnahmen, so der Eindruck vor Ort: ein paar Justizbeamte mehr als sonst, eine Polizeistreife ums Gericht.

14-Jähriger muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten

Von Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Eschelbach. Wegen Mordes steht ab 20. Oktober ein damals 14-Jähriger vor Gericht, der im Februar einen 13-Jährigen umgebracht haben soll. Für den Prozess am Heidelberger Landgericht sind mehrere Verhandlungstermine angesetzt, vorerst bis 6. Dezember. Weil der Angeklagte minderjährig ist, werde der Prozess voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, hieß es beim Gericht. Für die Tat sieht das Gesetz bei Jugendlichen eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren vor. Die mutmaßliche Eifersuchtstat unter Kindern im Sinsheimer Stadtteil Eschelbach hatte im Februar dieses Jahres für Bestürzung gesorgt und war als Nachricht bis ins Ausland wahrgenommen worden.

Es war ein sonniger Winternachmittag. Die Bevölkerung von Eschelbach hat die Ereignisse des 25. Februar 2020 noch genau in Erinnerung: Die sich von der Bundesstraße nähernden Sirenen; die aus allen Richtungen mit hohem Tempo durch den Ort schießenden Zivilfahrzeuge der Polizei; das Turbinengeräusch und das Klatschen der Rotorblätter des niedrig über dem kahlen Wald stehenden Polizeihubschraubers. Anwohner versammelten sich in Höfen und Vorgärten. Einer sprach davon, einen Schrei gehört zu haben.

Und schließlich die beklemmende Erkenntnis, dass nur Minuten vorher ein Kind mit mehreren Messerstichen getötet und womöglich von einem anderen Kind in eine Falle gelockt worden war. Nahe einer kleinen Lichtung, an der man oft vorbeispaziert, wenn man aus dem Ort stammt, trug sich das Ganze zu. Am Ende eines Hohlwegs, nur wenige Hundert Meter oberhalb vom Schützenhaus und der Turnhalle des 2000-Einwohner-Stadtteils, wo gerade das 950. Dorfjubiläum vorbereitet wurde.

"Wie ein Schatten" habe sich die Tat in jenen Tagen über den Ort gelegt, sagte Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Kreidebleich kehrte Wolfgang Maier, Eschelbachs Ortsvorsteher, am Tatabend vom Gespräch mit der Polizei zurück. Wie viele im Dorf kennt er den Beschuldigten und dessen Angehörige. Ein Anrufer hatte kurz nach der Tat offenbar die Polizei alarmiert.

Ziemlich schnell und offen kommunizierten Ermittler und Staatsanwaltschaft am Tag danach Details der Tat: Schon damals klang an, dass es sich möglicherweise um eine Eifersuchtstat gehandelt haben könnte. Auch die mögliche Tatbeteiligung eines Mädchens zog man in Erwägung: Die damals Zwölfjährige war am Tatort gemeinsam mit dem Beschuldigten und dem Opfer angetroffen worden. Zuvor hatte laut Ermittlern "ein kurzer Kampf" stattgefunden. Der 14-Jährige habe Schmutz an seiner Kleidung und Blut an den Händen sowie ein Küchenmesser bei sich gehabt. Bei der Pressekonferenz in Sinsheim war Eschelbach in den Blick einer großen Medienöffentlichkeit gerückt.

Noch in der Nacht zuvor war bekannt geworden, dass der Beschuldigte nur wenige Monate zuvor schon einmal mit einem Messer zugestochen und einen damaligen Mitschüler an der Östringer Thomas-Morus-Realschule schwer verletzt hatte. Nach dieser Tat war der Junge kurzzeitig in einer jugendpsychiatrischen Einrichtung aufgenommen, wenige Wochen vor der erneuten Bluttat allerdings entlassen worden, wie bei der Pressekonferenz klar wurde. Der Jugendliche saß zuletzt in Untersuchungshaft, er hatte zunächst seine Unschuld beteuert. Weiter unklar ist die Rolle des am Tatort angetroffenen Mädchens.

In Sozialen Medien war auch in dieser Woche noch ein Account freigeschaltet, der ein Video mit zwei Mädchen zeigt, die mit einem Küchenmesser hantieren. Bei einem der Mädchen soll es sich um die damals Zwölfjährige handeln. Das bei der Tat noch strafunmündige Kind stammt aus einem Nachbarlandkreis, das Tatopfer aus einem anderen Sinsheimer Stadtteil. Wie und aus welchem Grund die beiden nach Eschelbach kamen, war bis zuletzt unbekannt. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war der Beschuldigte "einem geraume Zeit zuvor gefassten detaillierten Tatplan gefolgt". Ein Motiv sei "seine Eifersucht wegen eines Mädchens" gewesen.

Sinsheim/Heidelberg. (dpa) Wegen Mordes an einem 13 Jahre alten Jungen muss sich ein 14-Jähriger vom 20. Oktober an vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Für den Prozess seien vorerst bis 6. Dezember mehrere Verhandlungstermine angesetzt, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Weil der Angeklagte minderjährig sei, werde der Prozess voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Der 14-Jährige soll im Februar 2021 einen 13-Jährigen in Sinsheim hinterrücks mit mehreren Messerstichen getötet haben. Dabei folgte er nach Auffassung der Staatsanwaltschaft einem geraume Zeit zuvor gefassten detaillierten Tatplan. Ein Motiv des 14-Jährigen sei seine Eifersucht wegen eines Mädchens gewesen. Für die Tat sieht das Gesetz bei Jugendlichen eine Jugendstrafe bis zu zehn Jahren vor.

Der Jugendliche war mit einem Küchenmesser in der Hand neben der Leiche des Jungen und dem Mädchen in Sinsheim festgenommen worden. Seitdem saß er in Untersuchungshaft, er hatte zunächst seine Unschuld beteuert. Der 14-Jährige war polizeibekannt. Er hatte Ende 2020 einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt.

14-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Von Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Eschelbach. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Mordanklage gegen einen damals 14-Jährigen erhoben. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Junge am 24. Februar dieses Jahres den 13-jährigen Sinan T. mit mehreren Messerstichen umgebracht haben. Die Tat unter Kindern hatte wegen ihrer Heimtücke nahezu weltweit für Aufsehen und Bestürzung gesorgt, nicht zuletzt auch, weil ein damals zwölfjähriges Mädchen ins Geschehen involviert war.

Der Angeklagte sitzt im Gefängnis. Die Ermittlungen, hinter denen ein laut Staatsanwaltschaft "erheblicher Aufwand" stand, seien abgeschlossen. Die Untersuchungen hätten zu hinreichendem Verdacht geführt, dass der unmittelbar nach der Tat und noch im Umfeld des Tatorts festgenommene 14-Jährige das Opfer "hinterrücks mit mehreren Messerstichen" umgebracht hat. Auch hätten die Ermittlungen ergeben, dass der Jugendliche "einem bereits geraume Zeit zuvor gefassten detaillierten Tatplan gefolgt" war. Motiviert haben soll ihn hierbei laut Staatsanwaltschaft "jedenfalls auch seine Eifersucht auf das Tatopfer" um die Gunst des am Tatort anwesenden Mädchens. Die damals Zwölfjährige war von Einsatzkräften gemeinsam mit dem 14-Jährigen angetroffen worden.

Mehrere Sachverständige waren an den Untersuchungen beteiligt. Letzte Erkenntnisse gehen davon aus, dass der Jugendliche zum Zeitpunkt der Tat bereits strafrechtlich verantwortlich und "nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug" war, das Unrecht seiner Tat zwar einzusehen und trotzdem so zu handeln, wie er es schließlich getan haben soll – Umstände, die eine Anklage wegen Mordes bei der Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg rechtfertigen. Für die Tat sieht das Gesetz bei Jugendlichen eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren vor.

Nur knapp Stellung zu dem sensiblen Fall bezog die Ermittlungsbehörde in einer Meldung vom Mittwoch. Weitere Details könne man aus rechtlichen Gründen nicht nennen, "insbesondere wegen des kindlichen beziehungsweise jugendlichen Alters" der an der Tat Beteiligten. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt der Junge, der durchweg als "Angeschuldigter" bezeichnet wird, als unschuldig. Die Kammer des Gerichts hat jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden und wird Verhandlungstermine anberaumen. Weil es sich bei den Beteiligten um unter 18-Jährige handelt, wird die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Beobachter rechnen mit der Eröffnung des Verfahrens im Laufe der kommenden zwei bis vier Monate.

Weiterhin unklar bleibt die Rolle des Mädchens. Im Schreiben der Staatsanwaltschaft wird hierauf nicht weiter eingegangen. Das im Februar zwölfjährige und daher nicht strafmündige Kind hatte nur wenige Wochen vor der Tat ein Video via Social Media geteilt, in dem zwei Mädchen mit einem Küchenmesser hantieren. Der Account war bis zuletzt öffentlich einsehbar.

Unvermindert groß ist die Trauer um den getöteten Sinan T. bei dessen Familie: "Unbeschreiblich" sei die Situation, es werde "eher schlimmer von Tag zu Tag", hieß es dort am Mittwoch auf Nachfrage. Vor Gericht tritt die Familie als Nebenklägerin auf; dem Vernehmen nach werden die Angehörigen von der bekannten Heidelberger Verteidigerin Andrea Combé vertreten. Bis heute wisse man nicht, wie und warum der 13-Jährige, der mit seiner Familie in einem anderen Stadtteil von Sinsheim lebte, an jenem Nachmittag nach Eschelbach kam, um dort auf den im Ort lebenden mutmaßlichen Mörder und das ebenfalls ortsfremde Mädchen zu treffen. "Das ist mir völlig rätselhaft", sagte ein Verwandter.

Das Geschehen in Eschelbach war nicht das erste Mal, dass der Angeklagte im Zusammenhang mit einer Messerattacke steht: Im November vergangenen Jahres hatte er einen 13-jährigen Mitschüler an der Östringer Thomas-Morus-Realschule schwer verletzt. Nach dem Angriff war der Jugendliche für einige Wochen in einer Jugendpsychiatrie betreut worden. Kurz danach ereignete sich die Tat in dem Waldstück.

Sinsheim. (RNZ/lyd) Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat nach umfangreichen Ermittlungen Anklage gegen den 14 Jahre alten Jugendlichen erhoben, dem vorgeworfen wird, am Nachmittag des 24. Februar2021 in einem Waldstück bei Sinsheim-Eschelbach einen 13-jährigen Jungen getötet zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Die mit erheblichem Aufwand geführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion haben zu dem hinreichenden Tatverdacht geführt, dass der bereits unmittelbar nach der Tat festgenommene und seitdem in Untersuchungshaft befindliche 14 Jahre alte Jugendliche das 13 Jahre alte Tatopfer hinterrücks mit mehreren Messerstichen tötete, heißt es in der Mitteilung.

Wie die Ermittlungen weiter erhellten, war der Angeschuldigte dabei einem bereits geraume Zeit zuvor gefassten detaillierten Tatplan gefolgt. Motiviert haben soll den Angeschuldigten – jedenfalls auch – seine Eifersucht auf das Tatopfer um die Gunst eines Mädchens.

Die mit Hilfe von Sachverständigen geführten Ermittlungen haben schließlich auch ergeben, dass davon ausgegangen werden kann, dass der angeschuldigte Jugendliche bereits strafrechtlich verantwortlich war, dass er also nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug war, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat daher Anklage wegen Mordes zur Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg erhoben. Für die Tat sieht das Gesetz bei Jugendlichen Jugendstrafe bis zu zehn Jahren vor.

Die Jugendkammer hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Anberaumung der Verhandlungstermine zu entscheiden. Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung des Angeschuldigten gilt dieser als unschuldig.