A6 bei Bad Rappenau. (pol/rl) Ein Todesopfer forderte ein Unfall auf der Autobahn A6, der sich in der Nacht zum Sonntag ereignete. Laut Polizeibericht war der 21-jährige Fahrer mit seiner Schwester (19) und einer weiteren Mitfahrerin (24) in einem 3er-BMW in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Nach einem plötzlichen Reifenschaden gegen 2 Uhr bei Bad Rappenau geriet der Wagen ins Schleudern und der Fahrer verlor die Kontrolle.

Der BMW kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals. Die 24-jährige Mitfahrerin aus Kirchheim am Neckar wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Der Wagen blieb 100 Meter neben der Fahrbahn in einem Feld liegen und fing dort sofort Feuer. Der schwerverletzte Fahrer aus Bietigheim-Bissingen und die schwerverletzte Schwester konnten von Ersthelfern gerade noch rechtzeitig aus dem brennenden BMW gerettet werden.

Der BMW brannte vollständig aus. Die freiwillige Feuerwehr Sinsheim war mit 17 Mann und 4 Fahrzeugen an der Unfallstelle eingesetzt. Zudem waren 2 Notärzte und 2 Rettungswagen vor Ort.