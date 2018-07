Helmstadt-Bargen. (kel) Sich selbst in eine unangenehme Lage gebracht und damit eine größere Rettungsaktion ausgelöst hat eine junge Katze am Samstagabend in Helmstadt. Das offenbar erst wenige Wochen alte Tier hatte sich in den Motorraum eines Autos verkrochen - und kam aus dem Gewirr von Kabeln und Schläuchen nicht mehr heraus.

Die Katze wusste sich aber zu helfen und fing kräftig an zu miauen. Der Notruf wurde von Nachbarn erhört. Hilfe kam dann von der Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald, die von Schönbrunn aus auch den nördlichen Kraichgau betreut und hier regelmäßig Einsätze fährt.

Zwar mussten auch die Tierfreunde genauer suchen, woher denn die verzweifelten Schreie kamen, aber dann wurde die Katze zwischen dem Motorblock und der Unterbodenabdeckung des Motors ausgemacht. Da die Stelle sehr unzugänglich war, wurde ein zweites Einsatzfahrzeug zum Einsatzort beordert, so berichtet der Verein.

Schließlich konnte die Katze befreit werden. Aber diese Freiheit nutzte das Tier, um flugs in den Motorraum eines direkt daneben stehenden Fahrzeugs zu steigen.

Abermals gelang es mit gutem Zureden und Locklauten, die Katze aus ihrem verwinkelten Versteck zu holen. Doch direkt danach wollte das Tierchen in den Motorraum des nächsten Auto steigen. Diesmal waren die Einsatzkräfte schneller und griffen zu. Die Katze wurde vorübergehend in das Sinsheimer Tierheim gebracht, bis sich der Besitzer meldet.