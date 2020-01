Von Tim Kegel

Sinsheim. Zum ersten Mal in den 1250 Jahren seit Sinsheims Ersterwähnung ist im Zentrum des Kraichgaus am Freitag eine Tourist-Information in Betrieb gegangen. In dem unaufdringlich-schicken Büro im Untergeschoss des Alten Rathauses will man vom Landesheimattage-Jahr an neue Wege in der Vermarktung der "Sinsheimer Erlebnisregion" einschlagen, wie es heißt. Interessierte können sich am Samstag von 9 bis 13 Uhr selbst ein Bild der Einrichtung machen. Es findet ein Tag der offenen Tür statt; auch das Stadtmuseum hat geöffnet und bietet unter anderem ein Museums-Memory an.

Gelb, blau, weiß und viel grün – so sieht sie aus, die neue "Corporate Identity" der Erlebnisregion. Zu sehen ist dies im Bürogestühl des früheren Museumsleiterbüros im Alten Rathaus, aber auch auf neu gedruckten Flugblättern und einer zweisprachigen Broschüre der "Sinsheim Experience Region", die auf umweltfreundlichem Papier Lust macht auf einen Mix aus Naturgenuss und Technik, Wellness und Wirtschaftswachstum.

Das Tourismus-Team der Stadt um Johanna Barth – laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht "zu Recht im Bereich der Wirtschaftsförderung angesiedelt" – hatte die neuen Farben und Ideen im Vorfeld der Eröffnung kräftig in Online-Anzeigen und via Instagram gestreut. Sodass am Freitag, als die Tourist-Info eröffnet wurde, vieles schon recht vertraut aussah.

Trotzdem gibt Barth zu, dass man zu einem gewissen Teil einfach Neuland betrete: "Wir müssen sehen, was kommt." Mit wie vielen Besuchern oder Anfragen man rechne, täglich oder wöchentlich, könne man im Moment schlicht nicht sagen. Man freue sich jedoch über jede einzelne davon und wolle bestmöglichen Service bieten – vom Ticket-Verkauf übers Carsharing bis hin zur Hotel- und Freizeit-Beratung, speziell auch "mit Blick aufs Sinsheimer Umland". Dessen Bürgermeister, Vertreter aus der Wirtschaft und von den Banken sowie der "Leuchttürme" Technik-Museum, Klima-Arena und TSG 1899 Hoffenheim waren Gäste im Alten Rathaus.

Erstmals in dessen Geschichte hat dieses nun täglich geöffnet; immer dann, wenn auch die Tourist-Info offen hat: unter der Woche von 9 bis 17 Uhr; samstags von 9 bis 13 Uhr. Ein Modell, das Schule machen könnte, sagt OB Albrecht, man überlege derzeit "eine Ausweitung der Öffnungszeiten" auch in anderen Rathaus-Sparten. Touristischen Service gab es bislang nur im Amt in der Wilhelmstraße – und in der "Reise-Ecke Beck" am Karlsplatz, deren Betreiber gestern Nachmittag ausgiebig fürs jahrelange Auslegen Sinsheimer Werbematerials gedankt wurde.

Ein Ausbaufähiges Konzept, ist sich Johanna Barth sicher: Gesucht werde nach "echt regionalen Produkten". Zurzeit sind Steinsberg-Weine von "Zipse", Pralinen von "Exzellent", Seife von "Seifenträume" in Steinsfurt, Sätze neuer Ansichtskarten sowie ein Heimattage-Sinsheim-Trinkbecher im urbanen "Look" im Alten Rathaus zu bekommen. Honig, Öle und Obst sind angedacht, aber auch der Verleih von Elektro-Fahrrädern.

Mit der Tourist-Info, die in den kommenden Tagen noch eine Beschilderung erhalten soll, ist das Stadtmuseum – erstmals seit dessen Bau ab dem Jahr 1712 – barrierefrei über den Haupteingang erreichbar. Es soll, sagt Museumsleiterin Dinah Rottschäfer, im Lauf der kommenden Jahre "zum Ort der zeitgemäßen Begegnung von Menschen mit deren Geschichte werden".