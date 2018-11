Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein erfahrener Feuerwehrmann, dem das ständige Ausrücken auf die A6 körperlich und emotional zugesetzt hat - bis hin zur "Platzangst mit Atemschutzgerät"; ein Vater-Sohn-Duo, das seinen Labrador zum Suchhund im Katastrophenschutz ausbilden will; der Klassenkamerad eines Sinsheimer THW-lers, gemeinsam besuchen sie die Technikerschule. "Mir wird der Alltag zu eintönig", sagt einer von ihnen; alle geben an, technisch interessiert zu sein. So sieht sie aus, die Runde beim Infoabend des Technischen Hilfswerks Sinsheim (THW) in der Neulandstraße.

"Das muss man wollen", sagt Zugführer Benjamin Allgeier über die Arbeit des THW: Sie reicht vom eher untypischen Sinsheimer "Spezialdienst" - dem Ausleuchten von Wegen und Parkplätzen bei Bundesligaspielen - bis hin zum Einsatz beim Elbhochwasser. Immer wieder geht es um Vergleiche und Unterschiede zur Feuerwehr, die manchmal schon wieder abrückt, wenn die Blauen vor Ort kommen. Da ist der Zugtrupp, "vergleichbar mit dem Team vom Einsatzleitwagen"; da ist die erste Bergungsgruppe, ähnlich dem Rüstwagen, "eine Art Werkzeugkoffer in groß", mit Spreizer, Aufbrechhammer, Hebe- und Pumpentechnik; die zweite Bergungsgruppe - noch aufwendiger und leistungsstärker ausgestattet ; und da ist die Fachgruppe Räumen mit ihren Kippern und Ladern.

"Die Einsätze sind deutlich größer und länger": Zugführer Allgeier erzählt vom Industriebrand bei einer Sinsheimer Spedition. Das THW kümmerte sich um die Rettung der Firmen-Server und richtete in der Nacharbeit Rufumleitungen an der Telefonanlage ein. Ein weiteres klassisches Szenario ist die Bergung von Lkw-Ladung. Vielen ist das THW vom Mai-Unwetter in Dühren in Erinnerung: "Da hat sich ein Acker auf den Weg ins Dorf gemacht." Betten und Sichtschutzwände aufgebaut - "erst 500, dann noch mal 1000" - hat die Bundes-Truppe im Jahr 2015, als die Halle 6 der damaligen Messe Sinsheim von jetzt auf nachher zur Flüchtlingsunterkunft wurde. Das Sichern von Eigentum an Unglücksorten, etwa nach Bränden oder bis Gutachter und Spurensicherung eintreffen, gehört genauso zur typischen Aufgabe des THW wie die Tätigkeit auf der "traurigerweise bekanntesten Autobahn Deutschlands", wie Benjamin Allgeier die A 6 nennt.

Zehn bis 15 Mal im Jahr werden Sinsheimer THW-Leute dort hin gerufen; zwar "deutlich seltener als die Feuerwehr", doch 2018 sei ein extremes Jahr gewesen. Gerade liege Einsatz Nummer 44 hinter ihnen, sagt Allgeier, während sich die Feuerwehr "stramm auf Einsatz 300" zu bewege. Gemeinsam mit anderen Diensten werden dann verzwickte Aufgaben gelöst: In die Böschung gerutschte Anhänger; wild verteilte Ladungen, von Bierflaschen bis hin zu Südfrüchten; ineinander verkeilte Fahrzeugwracks.

Verstörende Anblicke müssten mitunter ertragen und verarbeitet werden, weiß Allgeier. Zuletzt sei dies der Fall gewesen, als das THW Sinsheim zum Auffahrunfall eines Autotransporters gerufen wurde, dessen Fahrer das Stauende übersehen hatte. Um den Toten zu bergen, mussten schwer verkeilte Trümmer von einander getrennt werden. In solchen Fällen habe ein gewissenhafter Zugführer ein Auge darauf, "wer ganz vorn dabei ist und wer nicht", erklärt Allgeier der RNZ: "Neu-Mitglieder, ein frischgewordener Vater oder Leute mit Krankheits- oder Todesfällen in der Familie halten wir da raus." Auch ist ein internes Einsatznachsorgeteam immer abrufbereit.

Die Ausbildung bei dem Hilfsdienst, der dem Bundesinnenministerium untersteht, gilt als aufwendig und endet mit einer Prüfung, ist aber kostenlos: Wer sich in Sinsheim in der Grundausbildung zum Helfer ausbilden lässt, der besucht zwölf vierstündige Kurse, jeweils am Dienstagabend. Weiterführende Lehrgänge finden an der THW-Bundesschule am Stuttgarter Flughafen statt, ein Zugführer besucht sechs einwöchige Seminare. Dort würden die Schüler "fundiert für den Katastrophenschutz ausgebildet", sagt Benjamin Allgeier.

Ein Querschnitt durch die Gesellschaft besucht die Infoabende, sagt Zugführer Allgeier: "Der angehende Rentner, Studenten, Leute aus dem sozialen Bereich, Handwerker." Meist treffe man sich, wie auch beim jüngsten Infoabend am Mittwoch, in kleiner Runde. Doch wer den Weg in die Neulandstraße findet, sei in der Regel vorinformiert und an der Materie interessiert, wisse im Groben, worauf er sich einlässt. Entsprechend, die Quote derer, die dann die Ausbildung beginnen: "Drei Viertel sehen wir wieder."

Einige Interessierte stammen aus der Brunnenregion. Ergibt ein Engagement bei dieser Entfernung zum Stützpunkt noch Sinn? Definitiv, sagt Allgeier; auch der zeitliche Rahmen sei ein anderer als bei der Feuerwehr. Der am weitesten anreisende Helfer kommt aus Kronau. Rund 76.500 Ehrenamtliche zählt das THW deutschlandweit, 25.000 im aktiven Dienst. Das THW Sinsheim zählt 30 Mitglieder, davon 25 Aktive.