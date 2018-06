Von Christiane Barth

Sinsheim. Schwitzen im Superlativ? Eine neue Sauna im XXL-Format wird am morgigen Dienstag in der Thermen- und Badewelt ihrer Bestimmung übergeben. Wer sich an Ort und Stelle jedoch bislang gerne vor allem heiße Luft um die Haut blasen ließ, wird wohl verdutzt vor der Saunatür sehen: Zwei Monate lang wurde im Sauna-Juwel der Hobel angesetzt, um die Wüstenwind-Kabine zu vergrößern und eine Schwitzkammer in ganz neuen Stil zu schaffen. Bei 80 Grad und einer selbsttragenden Pfahlbaukonstruktion mit naturgewachsenen Rundhölzern - die Bauart angelehnt an ein Wikinger-Langhaus - sollen nun Emotionen geweckt werden mit bühnenreifen Show-Aufgüssen.

"Wir wollten die Sauna möglichst neutral und rustikal halten", erklärt der Bereichsleiter Christoph Correll. Man wolle Sinnesreize kreieren und Filme nachspielen. Mit einer ausgeklügelten Licht- und Tontechnik und einer Steuerungsanlage, die man eher in einem Kino oder einem Konzertsaal vermuten würde, werden ab morgen in der neuen Maxikabine Aufgüsse zelebriert, die sich von Handtuchschwenk zu Handtuchschwenk zum "Event" erheben. Der dreifache Weltmeister im Show-Aufguss, Bob Keijzer - auch Berater beim Umbau - wird den neuen Stolz der Badewelt taufen.

Superlative also in der neuen Erlebnis-Sauna, die als Kulisse für die perfektionierte Performance im Wasserdampfverteilen Freunden des Saunabandes auf raffinierte Weise echte Emotionen entlocken soll. Der Bereichsleiter spricht vom "Tempel der Show-Aufgießer".

An anderer Stelle wird im Gegenzug zurückgebaut: In die Koi-Sauna, die mit 166 Quadratmetern als größte Schwitzkabine der Welt gilt und die bislang als Bühne für spektakuläre Show-Aufgüsse genutzt wurde, soll nun wieder Ruhe einkehren, sind meditative oder Klangschalenaufgüsse geplant. "Das ist verträglicher mit dem Kois", so Christoph Correll, der auch erklärt, was der Reiz eines bis ins letzte Detail durchgestylten Aufgusses ist: "Einfach ein tolles Gefühl. Die Leute sitzen im Raum und werden abgeholt. Dabei vergisst man komplett die Zeit".

Wenn dann morgen der "beste Wedler Japans", "Shaolin" oder "Dragonheart" rund um den Ofen ihre Show abziehen und bis zu 100 Nackte, die das Eingangsportal - bestehend aus zwei Birnbäumen - passiert haben und auf handgeschälten Rundhölzern dem profanen Schwitzen eine kunstvolle Seite abgewinnen, dann nämlich sind nicht nur organische Prozesse am Laufen, um die Schweißsekretion anzukurbeln und das Herz-Kreislaufsystem zu stärken, sondern auch ein ausgeklügeltes Beleuchtungs- und Beschallungskonzept, passend zum "Licht- und Soundskript" des Aufgussmeisters. "Die neue Anlage bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, Effekte auf eine Timeline zu übertragen", so der Bereichsleiter.

Auch der Umbau ist passgenau auf einer Zeitschiene fixiert. Nach Ausbau der alten "Wüstenwind"-Ausstattung Mitte August gegen 23 Uhr wurden die Teile noch in der gleichen Nacht abtransportiert. Ohnehin fanden alle umfangreichen Umbauarbeiten nachts statt: Saunabesucher dürften also kaum etwas bemerkt haben von der Metamorphose, die aus einer wenig frequentierten Schwitzkabine mit Sahara-Ausrichtung jetzt die künftige Naturstein- und Naturholzbühne fürs Erlebnisschwitzen gemacht hat, in der auch die Emotionen auf Hochtouren kommen sollen. Der Name der Sauna soll erst morgen bei der "Taufe" bekannt gegeben werden.

Das Programm am morgigen Dienstag bietet ab 12.30 Uhr Show-Aufgüsse mit Titelträgern der Aufguss-Szene. Die Einweihung der neuen Sauna findet um 18.30 Uhr statt.