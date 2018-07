Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn/Eppingen. Das Theaterschiff Heilbronn und das Eppinger Figurentheater ("Epfi") haben auf den ersten Blick nur eines gemeinsam: Sie sind als "freie, professionelle Privattheater" zwar etabliert, aber, wie alle aus diesem Bereich, haben sie nicht die gesicherte Zukunft von subventionierten Kultureinrichtungen. Eine Kooperation soll nun für neuen Schwung sorgen.

Die Partnerschaft verbindet zwei unterschiedliche Genres, einmal das "klassische Figurentheater", für das die ausgebildeten Figurenspieler Thomas Zotz und Heidi Callewaert-Zotz stehen, zum anderen Christian Marten-Molnar, der, von großen Bühnen kommend, nun in der ersten Saison die Leitung des Theaterschiffs Heilbronn übernommen hat. Er bietet hier einen Spielplan der im Genre "gehobene Unterhaltung" schon seit Jahren das Publikum auf die schwimmende Bühne im Neckar lockt.

Die Rede ist nun auch von einer "Kulturachse Heilbronn-Eppingen 2018/2019". Den Heilbronner Theaterbesuchern ist das Eppinger Figurentheater auch als "Mitspieler" bei der jährlichen "Imaginale", dem internationalen Figurentheaterfestival, bekannt.

"Kooperation und Vernetzung sind wichtig für die künstlerische Entwicklung und die Generierung neuer Zuschauer", heißt es dazu. Mit dieser Erweiterung im Künstlerischen soll auch einhergehen, die wirtschaftliche Basis zu stärken. Dies soll mit dem Austausch von Eigenproduktionen geschehen wie auch der gemeinsamen Verpflichtung von Gastspielen dritter, also mit einer Steigerung der Effizienz, einer Minimierung der Kosten und einer Erhöhung der Präsenz. Dabei hat man auch gegenseitig neue Besuchergruppen im Visier.

Als Beispiel dafür steht das einmalige Gastspiel des in Heilbronn seit Jahren ausgebuchten Abends "Loriot - Dramatische Werke" mit dem originalen Theaterschiff-Ensemble in Eppingen. Oder, dass die renommierte Puppenspielerin vom Dresdner Figurentheater, Cornelia Fritzsche, mit ihrer Rattendame Ursula ("Rätin") in "6, Drugs und Ratt ’n’ Roll" in Eppingen gastiert, in Heilbronn dafür mit "Rattenscharf - ein Rendezvous mit der Liebe" auf der Bühne steht.

Ebenso denken die Künstler an weitere Kooperationen mit anderen "Freien" wie etwa der Gruppe "Tacheles und Tarantismus", dem "Kulturellen Zwischenraum" in Heilbronn und dem "Kulturraum Eppingen".

"Wasser verbindet", sagt Marten-Molnar. Das Theaterschiff ankert im Neckar, Eppingen hat die Elsenz. Eines der großen Gemeinschaftsprojekte, das für das nächste Jahr noch im Werden ist, hat den Arbeitstitel "Fliegender Holländer". Man darf gespannt sein, was den Theatermachern und Stückeschreibern in Heilbronn und Eppingen sonst noch alles einfällt. Die Akteure sind sich jedenfalls einig, dass eine regionale Zusammenarbeit ein Gebot der Zukunft ist und vor allem: "Wir können miteinander!"