Waibstadt. Zum Feiern und Zurücklehnen blieb nicht viel Zeit. Nach dem Gewinn der "Battle"-Runde gegen Mark Schlumberger geht es für Stefanie Nerpel bei der TV-Casting-Show "The Voice of Germany" rasant weiter. Am Donnerstag, 7. Dezember, steht die 39-jährige Sängerin aus Waibstadt in Berlin vor der nächsten großen Herausforderung, wenn die so genannten "Sing-Offs" starten. Der TV-Sender ProSieben überträgt die Show ab 20.15 Uhr. Jeweils zehn Künstler haben es bis zu diesem Zeitpunkt in die Teams der Juroren Samu Haber, Yvonne Caterfeld, Mark Forster sowie Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier" geschafft. Lediglich drei Nachwuchskünstler aus jedem Team winkt der große Sprung ins Halbfinale ab 10. Dezember.

"Es wird sicher nicht leicht, zumal man im Vorfeld nicht weiß, nach welchen Kriterien die beiden Coaches urteilen und welche Songs ausgewählt werden", glaubt Stefanie Nerpel. Das "Team Fanta" sei sehr stark, wobei die Teilnehmer dieser Gruppe schwer zu vergleichen seien. "Jeder hat seinen eigenen Stil, und daher hat auch jeder und jede die Chance, weiterzukommen." Fakt ist, dass alle Talente nacheinander auftreten. Der jeweilige Coach bestimmt nach dem Vortrag seinen Favoriten, mit dem er in die Vorschlussrunde gehen möchte. Zum Schluss treten beim großen Finale aus jedem Team drei Akteure an - und kämpfen um den Sieg.

Im Moment ist "Steffi" in gespannter Vorfreude, schließlich hat sie schon einiges erreicht, zudem in der Hauptstadt "unglaublich viele neue und nette Menschen" kennen gelernt. "Natürlich wäre es super, ins Halbfinale und in die Liveshows zu kommen. Dafür werde ich alles geben", lässt sie ihre vielen Fans im Kraichgau wissen. Dort gibt es demnächst auf alle Fälle "Stefanie Nerpel pur". Am Freitag, 22. Dezember geht ab 20.30 Uhr im SG-Clubheim ein Weihnachtskonzert über die Bühne. Steffi will mit ihrer Band, wozu auch die regionalen Musiker Uwe Kröner und Max Truderung zählen, eine große Musikparty feiern. "Es darf mit Überraschungsgästen sowie einigen Voice-Stimmen gerechnet werden", verkündete "The Voice of Waibstadt" gegenüber der RNZ.