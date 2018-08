Legendäre amerikanische Autos können am Wochenende auf dem Außengelände des Auto- und Technikmuseums bewundert werden. Foto: Museum

Sinsheim. (zg) Auf Hochglanz polierte Chromveteranen, kompromisslose "Muscle Cars" und der unverkennbare V8-Motorensound kündigen nur eines an: das legendäre US-Car-Treffen im Technikmuseum. Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. August, findet das Treffen für Liebhaber amerikanischer Autos auf dem Außengelände des Museums in der Neulandstraße statt.

Der Museumsplatz verwandelt sich dann in ein Eldorado für die Halter und Fans historischer und aktueller US-Automobile. Die Organisatoren erwarten hunderte bunte Straßenkreuzer, faszinierende Restaurierungen sowie die vor Kraft strotzenden Boliden der Neuzeit. Wie üblich ist der Innenhof des Museums für die klassischen Heckflossen-Riesen reserviert. Daneben gibt es Sonderflächen für außergewöhnliche US-Rat- und Custom-Cars, kuriose Umbauten, aber auch für neuzeitliche Modelle. Wer mit seinem Pink Cadillac oder PS-strotzendem Mustang ebenfalls am Treffen teilnehmen möchte, kann sich gerne noch anmelden.

Wem das Anschauen von Fahrzeugen zu wenig ist, kann den Tag auch zum Beauty-Programm nutzen: Ein Barber Shop sowie die Mitarbeiter von "13Skullz Tattoo" stehen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem wird Sönke Priebe, der Autor von "Horse-Powers - Legendäre US-Cars" am Sonntag dem Treffen einen Besuch abstatten und sein Wissen rund um diese Fahrzeuge mit Interessierten teilen. In der Veranstaltungshalle des Museums wird er Fahrzeuge präsentieren, die eine oder andere Anekdote dazu erzählen und anschließend Autogramme schreiben.

Doch das Wochenende bietet noch mehr: Neben einer Händlermeile sorgen Live-Bands, wie beispielsweise die "NightHawks", "Betty Sue" oder "The Hot Dots" für Stimmung auf dem Gelände. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt, am Samstag sogar bis in den Abend: Beim Grillen und kühlen Getränken können Besucher und Teilnehmer den Abend ausklingen lassen.

Generell steht das Jahr 2018 im Technik-Museum Sinsheim unter dem Motto "US-Cars". So wurde im März dieses Jahres die beliebte Sammlung amerikanischer Traumwagen, die "American Dream Cars Collection", neu eröffnet: Lebendige Szenarien, seltene Autos und ein gänzlich neues Erscheinungsbild geben auf über 1500 Quadratmetern die letzten 100 Jahre amerikanischer Automobilgeschichte wieder: Von den 20er-Jahren bis in die Neuzeit, vom Dirt Track Race bis zum Glamour der 50er-Jahre. Neben dem Ausstellungsbesuch können die Teilnehmer ihre Fahrzeuge den interessierten Museumsbesuchern präsentieren und sich mit Gleichgesinnten austauschen.

Info: Das Treffen findet an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr statt; am Samstag schließt sich ein Barbecue an. Der Eintritt auf das Freigelände ist sowohl für Besucher als auch Teilnehmer kostenlos. Weitere Informationen sowie die Anmeldebedingungen sind auf www.technik-museum.de/us-car zu finden.