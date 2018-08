Auf der grünen Wiese vor den Stallgebäuden des Kleintierzuchtvereins soll in diesem Jahr ein bezugsfertiger Neubau für einen "Naturkinderkarten" entstehen. Foto: Detlef Brötzmann

Sulzfeld. (db) Auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins soll in diesem Jahr ein Naturkindergarten gebaut werden. Bauherr und Träger ist der Verein "Schneckenhaus" aus Oberderdingen. Das Baugesuch für den Kindergartenneubau liegt derzeit beim Landratsamt Karlsruhe.

Parallel läuft das Änderungsverfahren des Bebauungsplanes "Sondergebiet Kleintierzucht". Die Offenlegung beginnt nächste Woche. Ein Gespräch mit der Vorstandschaft des Kleintierzuchtvereins zur vorzeitigen Überlassung der gepachteten Freifläche soll am Freitag im Rathaus stattfinden. Bis zur Fertigstellung des Kindergartengebäudes, das in Holzständerbauweise errichtet wird, soll die neu geschaffene Kindergartengruppe des Schneckenhauses im Obergeschoss des Bürgerhauses untergebracht werden.

Mit dem Verein muss, ebenso wie schon mit der evangelischen Kirchengemeinde als Kindergartenträger, ein Betriebsträgerschaftsvertrag abgeschlossen werden. Hauptamtsleiter Bernfried Hettler erläuterte auf der aktuellen Ratssitzung den Vertragsentwurf. Zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten gewährt die Gemeinde Sulzfeld nach Abzug der Elternbeiträge und der Landesförderung einen Zuschuss, der die restlichen Betriebskosten weitestgehend deckt.

Der Verein Schneckenhaus trägt als Bauherr die Baukosten in Höhe von rund 465.000 Euro. Das Gelände ist im Eigentum der Gemeinde. Beim Regierungspräsidium wurde vom Trägerverein ein Zuschuss in Höhe von 120.000 Euro für die Schaffung von Kindergartenplätzen beantragt. Damit bleibt nach Abzug der Förderung ein Finanzierungsbedarf von rund 350.000 Euro.

Um einen gewissen Spielraum zu haben, hat der Verein bei seiner Hausbank einen Kredit in Höhe von 370.000 Euro beantragt. Für die Bereitstellung des Kindergartengebäudes - die Kommune müsste sonst selbst in einen Neubau investieren - zahlt die Gemeinde an den Verein Schneckenhaus jährlich 9600 Euro Entschädigung.

Das Kindergartengebäude soll in absehbarer Zeit - man sprach in der Sitzung von drei bis fünf Jahren - von der Gemeinde Sulzfeld gekauft werden. Die Darlehensschuld beziehungsweise der Kaufpreis reduziert sich dann um die von der Gemeinde bereits geleisteten Zahlungen. Außerdem übernimmt die Gemeinde eine Ausfallbürgschaft für das Darlehen. Der Gemeinderat gab für alle genannten Punkte in Einzelabstimmungen jeweils einstimmig grünes Licht.