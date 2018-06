Von Detlef Brötzmann

Sulzfeld. Feuerrot glänzt der Lack des alten Opel Blitz, Baujahr 1959, an dem die kleine Gruppe Feuerwehrleute in ihrer Freizeit eifrig arbeitet. Mit der zweigeteilten Frontscheibe und der vorgelagerten Motorhaube, unter welcher der Motorblock mit 2430 Kubikzentimeter Hubraum bescheidene 62 PS leistet, wirkt das Löschgruppenfahrzeug fast wie ein U-Boot. Die beiden Blaulichter sind klein und zum Abbiegen grüßt ein Seitenwinker. Vier wuchtige Seitentüren nehmen mehr als die Hälfte des Fahrzeuges ein. Der Opel fasst eine Mannschaft mit neun Mann.

Im hinteren Teil des Löschgruppenfahrzeuges LF8 bleibt nur wenig Platz für die technische Ausrüstung. Eine Tragkraftspritze des Typs TS8, B- und C-Schläuche, Saugschläuche und einige Äxte - das war’s. Auf dem Dach wurden eine Leiter, einige Einreißhaken und Spaten mitgeführt. Am Motorblock vorgelagert hängt eine Vorbaupumpe. Die Bänke der Mannschaftskabine sind aus Holz. Nur Fahrer und Beifahrer genießen den Komfort von gepolstertem Leder.

Es ist das erste motorisierte Einsatzfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Sulzfeld, das am 25. Juni 1959 die Erstzulassung mit dem Kennzeichen SHN - J 59 erhielt und im Folgemonat auf dem Kreisfeuerwehrtag feierlich in Dienst gestellt wurde.

Kosename "Huddl". So nennen es die Feuerwehrleute liebevoll seit Jahrzehnten. Woher der Name kommt, kann heute nicht mehr eindeutig gesagt werden. Wolfgang Palesch, der die neun- bis 15-köpfige Restaurationsgruppe organisatorisch anführt, vermutet, dass der Name daher kommt, dass das damals flinke Fahrzeug bei den Einsatzfahrten ziemlich schwankte, eben geradezu über die Straßen hudelte (aus den Dialekt übersetzt: übereilt fuhr). Die Älteren der Restaurationsgruppe "Huddl" waren noch mit diesem Fahrzeug im Einsatz, und Palesch selbst fuhr den letzten, bevor es am 15. November 1984 außer Dienst gestellt wurde.

Seither fristete "Huddl" ein Schattendasein, zunächst im alten Feuerwehrgerätehaus, dann in verschiedenen Scheunen. Innen ausgeschlachtet und außen verrostet war das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig. Die Sitze waren vergammelt und der Lack am Armaturenbrett abgeplatzt. Kurz gesagt: "Huddl" war ein altes Wrack, das 2011 verkauft werden sollte. Doch der Feuerwehrausschuss stellte sich dagegen.

In mehr als 1000 Arbeitsstunden wurde der 1,75 Tonnen schwere Oldtimer liebevoll restauriert. Dabei wurde Wert auf historische Details gelegt. Die Beschaffung von Ersatzteilen war schwierig. Es wurde über das Internet recherchiert und auf Traktorentreffen gesucht. Zudem konnte in der nicht beheizten Halle über die Wintermonate nicht gearbeitet werden. 95 Prozent der Restaurationsarbeit wurde in Eigenleistung erbracht und die komplette Reparatur aus Eigenmitteln der Feuerwehr und Spenden finanziert.

Nun steht das Fahrzeug wieder im neuen Glanz und wird am 1. Juli, 11 Uhr, im Rahmen eines Festes auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses von der "Huddl-Gruppe" feierlich an die Gemeinde Sulzfeld übergeben. Zum Frühschoppen im Stil der 1950er-Jahre spielen die Feuerwehrkapelle Sulzfeld sowie die Jugendkapelle "Die Brandstifter" auf. Zum Festgeschehen werden befreundete Wehren erwartet.

Löscheinsätze wird "Huddl" allerdings nicht mehr fahren. Jedoch wird er im Rahmen historischer Veranstaltungen weiterhin zu sehen sein.