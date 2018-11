Die Trafostation in der Nähe des Kurparks wandelt künftig Mittel- in Niederspannung um. Mittelspannungskabel verlaufen dazu vom Umspannwerk in die Station und an weitere Orte. Deren Trasse haben Dennis Geier (links) und Benjamin Gebhard geplant. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Bad Rappenau. 2,8 Millionen Euro investiert die Firma Syna gerade in und um die Kurstadt. Was die Tochtergesellschaft der Süwag Energie AG gerade vollbringt, wird kaum zu sehen sein. Und dieser Effekt ist durchaus beabsichtigt: Denn auf einer Strecke von etwa 20 Kilometern verlegt der Netzbetreiber Mittelspannungskabel im Boden. 36 Strommasten und circa 4600 Meter Freileitung können deshalb demontiert werden.

Hintergrund der Baumaßnahme sind Änderungen bei den Netzbetreibern: Nachdem die Stromkonzession im Jahr 2012 ausgelaufen war, erhielt die Süwag den Zuschlag, die Syna kaufte das Stromnetz von der Netze BW. An den innerörtlichen Stromnetzen ändert dies wenig, Einspeisepunkte und Zuständigkeitsbereiche verändern sich jedoch: Speiste die Netze BW bislang von den Umspannwerken zwischen Unter- und Obergimpern sowie bei Hüffenhardt den Strom ein, passiert dies ab kommendem Jahr unter Regie der Syna künftig vom Umspannwerk zwischen Bad Rappenau und Bad Wimpfen-Hohenstadt.

Und neben Bad Rappenau, Bonfeld und Fürfeld versorgt die Syna künftig auch die restlichen sieben Stadtteile der Kurstadt. Laut Syna werden so die Stromleitungen zwischen den Ortschaften modernisiert. Zusätzlich werden Leerrohre verlegt, um neue Technik künftig unkompliziert zu integrieren. Intelligente Netze lautet das Stichwort, hier geht es beispielsweise darum, Stromerzeugung zu steuern und Energie zu speichern.

Seit Ende Mai wurde deshalb gegraben und verlegt: "Soweit möglich setzten wir dabei umweltschonende Verfahren ein", berichtet Netzplaner Dennis Geier. Statt dem Bagger kam so häufig der Kabelpflug zum Einsatz, an Engstellen die Kabelfräse. An besonders sensiblen Punkten gab es Spülbohrungen, so zum Beispiel unter der Bahnlinie zwischen Hohenstadt und Bad Rappenau: Kabel müssen laut Bahn mindestens fünf Meter unterhalb der Schwellenoberkante verlegt werden.

Bei einer Trasse von fast 20 Kilometern Länge sei es wichtig, den optimalen Weg zu planen, erklärt Geier. Das heißt: möglichst wenig Hindernisse, so wenig private Flächen wie möglich. Und gesonderte Absprachen mit der Unteren Naturschutzbehörde waren nötig, wenn es um Verlegearbeiten in Landschaftsschutzgebieten geht, so zum Beispiel im Fünfmühlen- oder Wollenbachtal.

Zusätzlich entstehen gerade zwei neue Trafostationen, eine davon befindet sich auf der Mariahöhe in der Nähe des Kurparks. Durch die Mittelspannungskabel fließt der Strom vom Umspannwerk bei Hohenstadt in die Station und wird darin von 20 Kilovolt auf 400 Volt umgewandelt. Fünf bestehende Stationen werden außerdem umgebaut, zwei kleinere Schaltstellen entstehen, beispielsweise am Parkplatz des Mühlbachs bei Zimmerhof.

Erdkabel sind laut Geier bei weitem nicht so störungsanfällig wie Freileitungen: Letztere müssten immer wieder freigeschnitten werden, wenn sie sich in der Nähe von Bäumen oder Sträuchern befinden, zudem seien sie viel empfindlicher bei Unwettern. Einige Freileitungen sind inzwischen durch Erdkabel ersetzt worden und können deshalb abgebaut werden, zum Teil in Ortschaften, vor allem außerhalb. Allerdings geht es dabei nicht um die großen Hochspannungsmasten, sondern um kleinere Exemplare, deren Leitungen bisher Mittelspannung führten.

Ende November soll alles fertig sein, das meiste sei geschafft: "Wir sind auf Kurs", erklärt Geier. Die Umschaltung erfolge dann zum Jahreswechsel, die Netzbetreuer gehen von einem reibungslosen Übergang aus. "Es ist eine Herausforderung", räumt Dennis Geier ein. "Wir sind aber in enger Abstimmung mit der Netze BW."