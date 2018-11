Von Christian Beck

Sinsheim. In der Steinsfurter sowie in der Zuzenhäuser Straße soll ab Januar der Stickstoffdioxid-Gehalt in der Luft gemessen werden - das teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vergangene Woche mit. Warum wird gerade jetzt gemessen? Drohen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge? Diese und weitere Fragen beantworteten Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer im Gespräch mit der RNZ.

Was wird gemessen? Es geht um Stickstoffdioxid (NO2). Nach gängigen Erkenntnissen wird das farblose Gas vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen. Es gilt als gesundheitsschädlich. Als Grenzwert wurde 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft festgelegt. Der Feinstaub-Anteil in der Luft wird nicht gemessen. "Hier haben wir nur an einer Stelle Grenzwertüberschreitungen, und zwar am Stuttgarter Neckartor", berichtet Tatjana Erkert, Pressesprecherin der LUBW.

Wo wird gemessen? Laut Albrecht und Schleifer ist das noch unklar. Beide wünschen sich, dass an möglichst vielen Stellen gemessen wird, laut LUBW sind aber nur drei bis vier Standorte möglich. Sinsheim hat Messungen in der Haupt-, Friedrich- und Neulandstraße sowie in den Ortsdurchfahrten in Dühren, Hoffenheim und Steinsfurt beantragt. Messungen in Steinsfurt und Hoffenheim wurden zunächst zugesagt.

Warum wurden andere abgelehnt? Das verstehen OB und Ordnungsamtsleiter nicht: In einem Schreiben der LUBW heißt es, dass in der Hauptstraße aufgrund der Bauarbeiten keine Messungen vorgesehen seien. Schleifer vermutet, dass damit die Sperrung gemeint ist, die aufgrund des einsturzgefährdeten Hauses vor einigen Wochen die Hauptstraße lahmlegte. Messungen in der Friedrichstraße lehnt die LUBW ab, da dort das Verkehrsaufkommen zu niedrig sei. Auf Nachfrage hat Schleifer erfahren, dass in Karlsruhe offenbar falsche Daten vorliegen: Statt von etwa 13.500 Kraftfahrzeugen, die pro Tag in der Friedrichstraße unterwegs sind, ging man von 6800 aus.

Was sind die Kriterien für Messungen? Erstens die Verkehrsbelastung: Mindestens 10.000 Fahrzeuge müssen den Bereich pro Tag passieren. Zweitens die Windgeschwindigkeit: Nur Bereiche, in denen der Wind erwartungsgemäß mit weniger als 2,4 Meter pro Sekunde weht, kommen in Frage. Laut LUBW wurden die Grenzwerte bislang nur überschritten, wenn beide Kriterien erfüllt sind. Drittens die Betroffenheit: Es wird nur in Straßenabschnitten gemessen, in denen auch Menschen wohnen. Gewerbe- oder Industriegebiete scheiden aus.

Was bedeutet dies? In der Neulandstraße wohnen zu wenige Personen, in Dühren weht der Wind zu stark, deshalb wird dort laut LUBW nicht gemessen. Die Stadtverwaltung drängt darauf, dass in der Haupt- und Friedrichstraße gemessen wird und zeigt sich diesbezüglich zuversichtlich. Ob zusätzlich noch in Steinsfurt und Hoffenheim gemessen wird, ist momentan unklar.

Warum wird gerade jetzt gemessen? "Während des Autobahnausbaus fahren viel mehr Lkw durch die Stadt als sonst", wendete sich ein Leser aufgebracht an die RNZ. Dies verfälsche doch die Messergebnisse - wenn es zu Fahrverboten komme, habe man sich so vielleicht ein unnötiges Problem ins Haus geholt. OB Albrecht will dieses Argument nicht gelten lassen: Ihn störe, dass bislang überhaupt nicht klar ist, wie die Schadstoffbelastung in Sinsheim ausfällt. "Deshalb müssen wir jetzt erst einmal den Sachverhalt klären", betont er. Je früher, desto besser - er wolle sich nicht vorwerfen lassen, dass die Stadtverwaltung nichts unternommen habe.

Was kann die Messungen beeinflussen? Laut Erkert von der LUBW werden Durchschnittswerte ermittelt. Besondere Ereignisse, beispielsweise eine Autobahnsperrung oder eine Inversionswetterlage - bei beidem würden die Werte ansteigen -, würden berücksichtigt. Die Jahreszeit, in der gemessen wird, habe laut Erkert wenig Einfluss auf die Ergebnisse, im Winter eingesetzte Kaminöfen auch nicht - dies sei nur bei Feinstaubmessungen wichtig.

Wie laufen die Messungen ab? Dies geschieht mit so genannten Passivsammlern. Sie bestehen aus einem Glasröhrchen von etwa 7,5 Zentimeter Länge. Im oberen Teil des Röhrchens befindet sich ein beschichteter Filter. Das untere Ende des Röhrchens ist durch eine Fritte verschlossen. Stickstoffdioxid kann diese Fritte passieren und wandert durch das Glasröhrchen bis an den beschichteten Filter. Dort erfolgt eine chemische Reaktion, durch die das NO2 gebunden wird. Nachdem der Passivsammler in einer Straßenschlucht beprobt wurde, wird er im Labor der LUBW analysiert. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen ist der Passivsammler in ein Kunststoffrohr eingehängt. Zunächst wird von Januar bis März gemessen.

Und wenn die Grenzwerte überschritten werden? Dann wird so lange weitergemessen, bis sie eingehalten werden. Dazu muss die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium einen Luftreinhalteplan erstellen, aus dem hervorgeht, mit welchen Mitteln die Schadstoffbelastung gesenkt werden soll.

Drohen Fahrverbote? Theoretisch wären sie möglich. Schleifer betont aber, dass zuvor andere Maßnahmen umgesetzt würden: Tempobeschränkungen oder Lkw-Fahrverbote zum Beispiel. In der Hauptstraße ist beides aber schon geschehen. "Hier könnten wir die Fußgängerampel am Alten Rathaus so programmieren, dass es länger dauert, bis sie Grün anzeigt", erklärt der Ordnungsamtsleiter. So stünden voraussichtlich seltener Autos mit laufendem Motor an der roten Ampel - zum Leidwesen der Fußgänger, räumt Schleifer ein.

Als Chance bezeichnet der OB die Messungen. Ihm sei wichtig, dass Diskussionen eine klare Datengrundlage haben. Er glaube nicht, dass die Messwerte überschritten werden. Und falls doch, könne sich die Stadt dies auch zunutze machen, beispielsweise bei der Beantragung zum Bau von Umgehungsstraßen.