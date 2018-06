Von Tim Kegel

Bad Rappenau. Viereinhalb bedächtige Klopfer mit dem Gummihammer, und das Ding war gegessen. Oberbürgermeister Sebastian Freis erster Fassbieranstich in Amt und Würden war fast schon unspektakulär. Nicht so das Umfeld beim 42. Stadtfest, das am Wochenende in der Kurstadt über die Bühnen ging. Drei davon gab es mit viel Musik von Rock bis volkstümlich, ganz weltmännisch mit den Namen ihrer Sponsoren versehen. Das Warm-Up am Freitag mit der Band "Extasy" zeigte gleich, wohin die Reise geht: Ungezwungenes Feiern, rockiges Abhotten, viel Begleitprogramm. Der Rathausplatz war am Freitagabend bereits gut gefüllt. Ein ideales Festwetter während der drei Tage tat sein übriges.

Hat Sebastian Frei, bevor er Rappenaus OB wurde, jemals ein Bierfass angestochen: "Lebtag ned" lächelte er auf RNZ-Nachfrage. "In einer Mischung aus Mitleid und Spott" hätten ihn seine Rathaus-Mitarbeiter in der Vorwoche ständig gefragt, ob er "schon aufgeregt" sei. Zur Tat schritt Frei eher lässig, es könne sein, dass es spritze oder auch nicht. Unter den Klängen der Landjugendfanfarengilde im blau-weißen Ornat floss süffiges Schwärzberg Gold in die Humpen, gebraut von Thomas Wachno von der örtlichen Häffner-Bräu. Es war der 22. Fassbieranstich des Brauers, dessen Name seit längerem in der Craftbeer-Szene die Runde macht. Die Brezeln zum Bier hatte die Bäckerei Müller gebacken.

Besondere Gäste hatten sich angekündigt: Kapitänleutnant und Kommandant Philipp Klimmek, Oberleutnant und Bordtechniker Matthias Acker sowie Kapitänleutnant und Navigationsoffizier Oliver Kißling. Die Crew des Minensuchboots "Bad Rappenau" der Bundesmarine - zur Zeit im Heimathafen Kiel auf Anker - war auf Landgang in der Patenstadt. "Hier kommst Du gut ins Gespräch", sagt Klimmek, gebürtiger Freiburger. Die Minentaucher der Bundeswehr nächtigten in der Salinenklinik und standen - mit elf der 40 auf dem Boot stationierten Mann - mit einem gut frequentierten Bierstand parat. Bei bis zu 160 Tauchgängen pro Woche macht die Truppe der Bad Rappenau die Gewässer und Häfen der Ostsee sicherer. Ein gefährlicher Job? "Ja", schmunzelt Klimmek, "Minentauchen ist gefährlich."

Obligatorisch beim Stadtfest ist auch ein Besuch aus der Partnerstadt Contrexeville, Frankreich - immer eine Bereicherung in Sachen Kulinarik, Begegnung und Geselligkeit.

90 Stände, Beiträge und Attraktionen kündigte Sebastian Frei fürs Stadtfest an, darunter einen historischen Rundgang am Wasserschloss und das 150. Jubiläum der Elsenztalbahn sowie den verkaufsoffenen Sonntag. Illuminierte Gebäude am Abend und die weitläufige Struktur im Bad Rappenauer Zentrum sorgten für beste Flanierbedingungen. "Drei Vereine und Gruppen sind neu dabei" konnte das Rathaus auch noch einen zusätzlichen Erfolg verkünden: Waldkindergarten, VFB und die Festival-Macher von "Geschrubb und Geschepper" waren neu auf dem Stadtfest vertreten. Das freute auch Fest-Organisatorin Birgit Böhm vom Hauptamt.

Im Fazit der Vereine kam die Verwaltung "gut weg", gerade auch was das Public Viewing des bis zuletzt spannenden WM-Spiels Deutschland-Schweden am Samstagabend auf dem Rathausplatz betraf. "Pro Verein" habe das Rathaus agiert, hieß es an der Bar des DLRG, machte doch im Vorfeld die Hiobsbotschaft die Runde, dass aus Sicherheitsgründen Plastik- anstelle der Glasbecher für Getränke vorgeschrieben wären. Dies wiederum hätte die Vereine vor größere Probleme logistischer Art gestellt, wie Florian Krugmann vom DLRG schilderte. Dass am Ende aus Glas getrunken werden konnte, habe man dem Verhandlungsgeschick und auch dem Mut des Rathauses zu verdanken.