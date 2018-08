Von Friedemann Orths

Sinsheim. Heute Nacht, von 22 bis 5 Uhr, wird die A6 in Fahrtrichtung Mannheim von der Anschlussstelle Sinsheim bis zur Abfahrt Wiesloch/Rauenberg voll gesperrt. Der "Übeltäter": die lang andauernde Hitze. Sie hat dem teilweise mehrere Jahrzehnte alten Asphalt zu schaffen gemacht. Bis zu zehn Zentimeter tiefe Spurrillen haben sich auf dem Teilstück auf etwa fünf Kilometern Länge gebildet. Sie sollen nun in der Nacht abgefräst werden, um die Fahrbahn wieder auf ein einheitliches Niveau zu bringen.

"Momentan besteht eine besondere Gefahr für Fahrzeuge mit Anhängern oder Wohnwägen, die durch die Spurrillen ins Schleudern geraten könnten", erklärt Michael Endres, Pressesprecher der ViA6West, die das Teilstück der Autobahn gepachtet hat und die Reparaturen durchführt. Aus diesem Grund wurde das Tempolimit in den letzten Tagen auf 60 Stundenkilometer begrenzt und es gilt ein Überholverbot; Motorradfahrern wird geraten, den linken Fahrstreifen zu nutzen. Auch die erhöhte Gefahr des Aquaplanings bei Regen mache die Sperrung des Teilstücks unumgänglich.

Dem Asphalt hat die ungewöhnlich starke Hitze in Verbindung mit den bis zu 33.000 Lkw, die dort innerhalb eines Tages fahren, zu schaffen gemacht. Die Spur, die nun abgefräst werden muss, wurde laut Michael Endres 1973/74 asphaltiert, auch wenn sie deutlich dunkler als die daneben liegenden Spuren aussieht. Drei bis vier Zentimeter dick wird der Asphalt dann noch sein. In den 70ern wurde noch mit anderem Material und anderen DIN-Normen gebaut: "Zu dieser Zeit galten Temperaturen um 30 Grad Celsius als normal", erklärt Endres, weshalb der Asphalt die Hitze, die nun vorherrscht, nicht mehr aushielte. "Unsere Messungen haben eine Temperatur von bis zu 60 Grad Celsius ergeben", sagt der Pressesprecher. "Da wird die Straße regelrecht durchgewalkt und der Teer verhält sich in Fugen wie Gummi."

Asphalt aus dieser Zeit sei auf dem rechten Fahrstreifen aufgrund der erhöhten Belastung durch Lkw zwar dicker aufgetragen worden. Da sich der Verkehr wegen der Baustelle innerhalb dieses Abschnitts jedoch verlagert habe, sei die Fahrbahn besonders belastet worden, informiert Michael Endres.

Die Autobahngesellschaft rechnet damit, dass das Abfräsen der Verwerfungen auf der Spur sieben Stunden dauern wird. "Mehr können wir derzeit auch nicht tun, eine Erneuerung ist nicht möglich", sagt Endres. Im Herbst 2019 soll der Abschnitt dann komplett erneuert werden, diesmal käme eine neue Asphaltmischung zum Einsatz, die den gestiegenen Anforderungen, der inzwischen an Straßenbelag gestellt wird, standhalten soll. "Die neue Straße wird dann mindestens 15 Jahre halten", sagt er. Moderne Asphaltmischungen, sogenannter Splittmastixasphalt, hält Temperaturen über 60 Grad Celsius stand.

Ist mit erneuter Spurrillenbildung bis Herbst zu rechnen? "Das ist durchaus denkbar, gerade bei Stau und anhaltender Hitze. Allerdings wird nach dem Abfräsen auch nicht mehr viel Belag übrig sein, der verdrängt werden könnte", erklärt Michael Endres.