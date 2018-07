Eppingen. (rnz) Wie bereits berichtet, startet mit Beginn der Sommerferien am morgigen Donnerstag der erste Bauabschnitt zur Sanierung der Bundesstraße 293. Ergänzend zu Informationen des Regierungspräsidiums Stuttgart über die gesamte Baumaßnahme, hat die Stadt Eppingen nun mitgeteilt, dass die ursprünglich geplanten Sperrungszeiten nach Abstimmung mit der ausführenden Baufirma etwas geändert wurden.

Der Mitteilung zufolge werden die Arbeiten zwischen Eppingen-West und Eppingen-Mitte nun nicht gleichzeitig mit dem Bauabschnitt zwischen Gemmingen und Stebbach, sondern nacheinander ausgeführt. Dies hat die positive Auswirkung, dass sich die Sperrungen dieser Abschnitte und somit auch die Belastung durch den Umleitungsverkehr jeweils verkürzt haben.

Im ersten Bauabschnitt wird vom 26. Juli bis 10. August die Strecke zwischen Eppingen-West und Eppingen-Mitte gesperrt und mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen. Der Umleitungsverkehr wird gesplittet: In Richtung Heilbronn führt die Umleitung über die Mühlbacher Straße - Bismarckstraße - Heilbronner Straße, in Richtung Karlsruhe über die Rappenauer Straße - Wilhelmstraße - Brettener Straße. Damit der Verkehr die Umleitungsstrecken möglichst reibungslos passieren kann, müssen durchgängig Halteverbote angeordnet werden. Im Bereich der Einmündung Westtangente in die Kreisstraße 2149, Mühlbacher Straße, und der Einmündung Bismarckstraße in die Theodor-Storm-Straße werden die Vorfahrtsregelungen geändert, die Umleitungsstrecke wird in diesem Abschnitt bevorrechtigt. Der innerörtliche Verkehr in Richtung Waldstraße - Berliner Ring wird aufgrund dieser Änderung über die Hermann-Hesse-Straße umgeleitet.

Auch im Einmündungsbereich Wilhelmstraße/Brettener Straße wird die Verkehrsführung geändert: Auf Höhe des Polizeireviers darf während der Umleitung nur geradeaus in die Brettener Straße eingefahren werden - Linksabbiegen in die Wilhelmstraße ist nicht erlaubt.