In der Bioabfallvergärungsanlage zersetzen Bakterien die Stoffe, so dass Biogas entsteht. Gereinigt und aufbereitet kann Methan dann ins Netz eingespeist werden. Mit Hilfe der Abwärme des Biomasseheizkraftwerks wird der Gärrest getrocknet, es entsteht Kompost. Bild: AVR

Von Christian Beck

Sinsheim. In einer Bananenschale steckt genügend Energie, um eine 11-Watt-Lampe 34 Minuten mit Strom zu versorgen. Das Beispiel, das Georg Müller, Vorsitzender des Vorstands der MVV Energie, gestern beim Spatenstich der Bioabfallvergärungsanlage erwähnte, zeigt gut, was das 45 Millionen Euro teure Projekt künftig leisten wird: Aus Biomüll soll Energie gewonnen werden. Und nebenbei noch Kompost entstehen.

Es ist ein landesweites Vorzeigeprojekt, das nördlich von Sinsheim entsteht. In unmittelbarer Nähe des Biomasseheizkraftwerks soll ab April mit dem Bau der Anlage begonnen werden, die künftig die Bioabfälle des gesamten Rhein-Neckar-Kreises verarbeiten wird. Diese werden dort zunächst von Fremdstoffen befreit. Das zerkleinerte Material gelangt dann in den Fermenter. Dort zersetzen Bakterien die Stoffe, es entsteht Biogas mit einem hohen Methan-Anteil. Dieses Gas wird schließlich gereinigt und in das öffentliche Gasnetz eingespeist. Kleine Blockheizkraftwerke können es in Strom, der Brenner im privaten Heizungsraum in Wärme verwandeln.

Was nach der Gärung übrig bleibt, ist zunächst flüssig und somit kaum verwendbar. Hier greift die Synergie des bestehenden Biomasseheizkraftwerks: Abwärme, die im Sommer nicht gebraucht wird, kann dann zur Trocknung des Gärrestes verwendet werden. So entsteht daraus Kompost, der auf die Felder ausgebracht werden kann. Der natürliche Kreislauf schließt sich somit. Und die Landwirte hätten bereits Interesse an dem natürlichen Dünger angemeldet, berichtet Peter Mülbaier.

Er ist Geschäftsführer der AVR BioTerra GmbH & Co. KG und der AVR BioGas GmbH. Erstere gehört zu 51 Prozent dem Rhein-Neckar-Kreis und zu 49 Prozent der Entsorgungsfirma Remondis. Diese errichtet außerdem die Anlage zu einem Festpreis. Die BioGas GmbH kümmert sich um die Reinigung, Aufbereitung und Vermarktung des Gases. Sie gehört ebenfalls zu 51 Prozent dem Kreis. Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie ist zu 41,5 Prozent, die Sinsheimer Stadtwerke sind zu 7,5 Prozent daran beteiligt. Das hat Oberbürgermeister Jörg Albrecht begeistert: "Dieser Spatenstich kostet Sinsheim nichts, bringt aber eine hohe Rendite."

47.000 Tonnen Biomüll fallen momentan pro Jahr im Rhein-Neckar-Kreis an. Die Anlage kann dank 24-Stunden-Betrieb an sechs Tagen pro Woche bis zu 60.000 Tonnen verarbeiten. Doch die Einwohnerzahl des Kreises wächst, somit steigt wohl auch die Müllmenge an. Doch es könnte auch Müll aus anderen Kreisen in Sinsheim verarbeitet werden, erklärt Mülbaier. Und zwar klimaneutral, zudem stärke dies die Energieunabhängigkeit der Region. Was die Energiebilanz der Mülltransporte anbelangt, betont Mülbaier, dass keine Verschlechterung entstehe. Die Bioabfälle seien bislang ja auch durch den Kreis gefahren wurden, beispielsweise zu einem Erdenwerk in Heidelberg-Wieblingen.

Im April des kommenden Jahres soll die Bioabfallvergärungsanlage in Betrieb gehen - dieses Ziel gab zumindest Thomas Conzendorf, Vorstand bei Remondis, bekannt. Fürchten müssen die Sinsheimer dieses Datum nicht: Unterdruck in der Halle sowie Filteranlagen sollen sicherstellen, dass kein Gestank in die Stadt weht. Statt dessen sollen sie profitieren: 13 neue Arbeitsplätze in Vollzeit entstehen dort. Und Kompost soll sackweise an Privatleute verkauft werden. "Sinsheim wird sich zur Hauptstadt der erneuerbaren Energien entwickeln", erklärte Landrat Stefan Dallinger.