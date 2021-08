Von Christian Beck

Sinsheim/Kraichgau. Ob kleine Wohnung oder stattliches Haus: Von wenigen Obdachlosen abgesehen, bewohnt jeder eine Unterkunft. Und ob Miete oder Eigentum: Herausforderungen, die sich dabei stellen, gibt es reichlich. Und sie nehmen zu. Vor diesem Hintergrund startet die RNZ die Serie "Bauen & Wohnen". In loser Folge sollen dabei verschiedene Aspekte dieses Themas beleuchtet werden.

Viele Familien suchen momentan nach einem Haus. Doch die Immobilen, die angeboten werden, sind im Regelfall sehr teuer oder stark sanierungsbedürftig, mitunter auch beides. Und wer sich auf einen der wenigen Bauplätze bewirbt, muss viel bezahlen oder Glück haben. Auf der anderen Seite lebt häufig eine ältere, alleinstehende Person alleine in einem Haus. Oder das Gebäude steht leer und verfällt zusehends, befindet sich aber gar nicht am Markt. Was steckt dahinter? Was macht Bauen und die Erschließung von Grundstücken momentan so teuer? Wird sich die Situation in absehbarer Zeit ändern? Wo gibt es momentan und in den kommenden Jahren Neubaugebiete? Wie sind die preislichen Unterschiede zwischen den einzelnen Orten sowie zwischen der Stadt und dem Land? Hier wird die RNZ nachfragen und gerne auch eine Familie bei der Suche nach den eigenen vier Wänden begleiten.

Doch auch eine Wohnung für eine bezahlbare Miete zu finden, ist für einige Menschen im Kraichgau nicht leicht – beispielsweise, wenn sie über ein geringes Einkommen verfügen, sei es als alleinerziehendes Elternteil oder als Senior, der nur über eine überschaubare Rente verfügt. Auch hier suchen wir das Gespräch mit Betroffenen.

Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, heißt es oft, dass mehr sozialer Wohnraum gebraucht wird. Doch wie und wo kann der überhaupt entstehen? Ist dies in Anbetracht der aktuellen Baupreise überhaupt möglich? Und ist dies überhaupt gewünscht? Schließlich kann mit Luxus-Immobilien deutlich mehr Geld verdient werden.

Der Flächenverbrauch muss geringer werden, heißt es häufig – das Einfamilienhaus mit großem Garten und Doppelgarage, also der Traum vieler Deutscher, ist in manchen Bereichen der Republik nicht mehr erwünscht. Wie sieht es im Kraichgau aus? Und was ist die Alternative?

"Wir müssen in die Höhe bauen", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht häufig. Doch wo ist das sinnvoll möglich? Wie können größere Mehrfamilienhäuser gebaut werden, ohne dass dort ein "Getto von morgen" entsteht? Und wie vertragen sich Nachverdichtungen mit dem Hochwasserschutz?

Diese und viele weitere Fragen sollen in loser Folge angesprochen und so gut wie möglich beantwortet werden. Dabei soll es um Sinsheim, aber auch den Rest des Kraichgaus gehen. Den Anfang machen in den nächsten Tagen zwei Themen: Warum verkauft die Stadt Sinsheim gerade zahlreiche Einfamilienhäuser? Und was hat es mit einem Projekt auf sich, bei dem in der Werderstraße Wohnraum für 500 Menschen entstehen könnte?

Die RNZ freut sich über Rückmeldungen, Anregungen, Tipps und weitere Themenvorschläge zu der Serie sowie über Personen oder Familien, die diesbezüglich ein Anliegen haben und dazu etwas sagen möchten. All das nehmen wir gerne per E-Mail an red-sinsheim@rnz.de, Stichwort: Bauen und Wohnen, entgegen.