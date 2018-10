Tafel-Aktivisten beim Einräumen der Ware (v.l.): Harald Drumm, Harald Seemann, Peter Volz und Ulrich Bär. Sie engagieren sich fast täglich für Bedürftige, die in den Tafelladen unweit des Kirchplatzes kommen. Foto: Kächele

Sinsheim. (rnz) Warum sollte man Lebensmittel wegschmeißen, die noch genießbar sind? Diese Frage führte vor über zehn Jahren zur Gründung der Sinsheimer Tafel. Der Verein setzt sich dafür ein, dass Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeit bald ausläuft und Lebensmittel aus Überproduktion günstig an Menschen mit geringem Einkommen weitergegeben werden. So können sie für wenig Geld aus einem Angebot aus Gemüse, Salate, Obst, Backwaren, Milchprodukte und Fleisch wählen.

Um sich ein Bild von der Arbeit zu machen, welche die ehrenamtlichen Helfer der Sinsheimer Tafel leisten, besuchte der Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte zusammen mit Wolfgang Binder, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Sinsheim, die Einrichtung in der Burggasse. Vorsitzender Peter Volz berichtete, dass die Sinsheimer Tafel 2006 als ehrenamtlicher Verein gegründet worden sei und sich über Spenden finanziere. Die Lebensmittel würden von örtlichen und regionalen Produzenten sowie Supermärkten bezogen, die das zur Verfügung stellen, was sie sonst entsorgen müssten.

"Nach Feiertagen bekommen wir die meisten Lebensmittel", erklärte Brigitte Schäfer. Sie ist eine von über 40 ehrenamtlichen Helfern und für die Abholung und Einsortierung der Waren zuständig. Voraussetzung für den Einkauf sei ein persönlicher Einkaufsausweis, so Peter Volz: "Die so genannte Tafel-Karte wird aufgrund der regelmäßigen Feststellung der Bedürftigkeit vergeben und muss jedes Mal vorgelegt werden." Dienstags oder freitags, aber nur einmal pro Woche, könne man damit Tafel einkaufen. Die Einkaufsreihenfolge werde anhand der Nummernausgabe, die immer dienstags und freitags um 13.45 Uhr stattfinde, ausgelost. Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich so niemand einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen könne. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass es keine Probleme zwischen Kunden und ehrenamtlichen Helfern gebe.

"Zur Not haben wir auch Übersetzer", ergänzt Erika Volz, die mit Karin Hassert im Verkauf tätig ist. Sie unterstreicht die gute Zusammenarbeit innerhalb des Teams, das nicht nur aus deutschen, sondern auch ausländischen Ehrenamtlichen bestehe. Auf diese Weise leiste eine Tafel wie die Sinsheimer einen wichtigen Beitrag zur Integration und wirke der gesellschaftlichen Isolation armer Menschen entgegen. Auf Nachfrage Schüttes berichten die Ehrenamtlichen aber auch von Problemen, wie etwa die Deckung der monatlichen Kosten, die sich beispielsweise aus der neuen Regelung zur Müllentsorgung und daraus resultierenden Gebühren ergeben hätten.

Der Landtagsabgeordnete dankte für die Einblicke in ihre wertvolle Arbeit sowie den Ehrenamtlichen für ihr jahrelanges Engagement. Die Sinsheimer Tafel ist auch weiterhin auf Unterstützung angewiesen, nicht nur um laufende Unkosten zu decken, sondern auch um notwendige Anschaffungen wie den kürzlich erworbenen Kleinlastwagen für die täglichen Abholungen realisieren zu können. Informationen, unter anderem zu Spendenkonten, gibt es im Internet unter www.sinsheimer-tafelladen.de