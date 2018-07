Von Tim Kegel

Sinsheim. Das wievielte war es eigentlich? Das 38. oder das 42.? Das Sinsheimer Stadtfest ist ein Selbstläufer, hinter dem aber viel Arbeit steckt, um die sich immer weniger Menschen kümmern. Aber die, die es tun, geben Gas. Und so war am Wochenende wieder einiges geboten in der City. Ein Streifzug:

Volksfeststimmung: Die Stadtkapelle spielte Jazz- und Dixierepertoire - natürlich auch das "Hoch Baden". Kinder aus Hilsbach und Weiler rockten mit ihrem "Rock’n’ School"-Projekt die "Muschel" in der Allee vor der Musikschule. Dass letztere mit zahlreichen Auftritten dabei ist, ist Jahr für Jahr gesetzt. Und beim Orientalischen Tanzverein gibt’s auch Nachwuchs, der etwas zeigen will. Leider leert sich beim Stadtfest der Schauplatz zu Beginn fast schon traditionell. Wenn später Holger Weitz spielt, wird’s voll - aber davon haben die Vorgänger wenig. Ist aber so. An den Ständen locken Würste, Steaks, tamilische, ungarische und sonstige Snacks und Spezialitäten, Softdrinks und harte Sachen. Bis 2 Uhr nachts am Samstag.

Ein Lied für Sinsheim: Bad Rappenau hatte eins, New York auch. San Francisco, Berlin, Köln und Moskau. Sinsheim hatte bislang keins. Jetzt hat Ex-Stadtrat und Musiker Richard Spranz eins getextet, zur Melodie von Stuart Hamblens "This ole House", älteren Semestern besser geläufig als "Das alte Haus von Rocky Docky" von Bruce Low. Die Melodie kennt jeder. Dass Oberbürgermeister Jörg Albrecht den Sinsheim-Song beim Stadtfest gemeinsam mit den "Lehmann Brothers" singen wird, war angekündigt; nicht jedoch sein Auftritt zur Festeröffnung. Zusammen mit Spranz an einer kleinen Ukulele sang der OB den launigen Song von Sinsheim, vom Aufschwung und davon, wie’s daheim doch am schönsten ist. Von tausend Jahren war zu hören, von Leuchttürmen. Bei den Themen Revolte und Friedrich Hecker holperte das sympathische Duo ein bisschen. So war das halt.

Heimatlich: "Ja, uns’re Heimat, die heißt Sinse" lautete der Refrain des OB-Songs. Und heimatlich waren sie gekleidet: Organisator Tom Hohlweck, OB Jörg Albrecht und Richard "Hardl" Spranz, der auch noch Ehrenstadtrat ist, hatten das Landesheimattage-Logo auf die Herzzeite ihrer Oberbekleidung gestickt. Der neue Heimattage-Look der Offiziellen? Mag sein. "Es gibt drei solche Hemden", sagte der OB zuerst der Presse, dann öffentlich. Man wolle zunächst "mal testen, ob wir das brauchen können".

Vereinsschwund: Immer das gleiche Lied. Immer weniger Helfer. Immer lauter. Die schwindende Zahl der Vereine wurde bei der Stadtfest-Eröffnung dieses Mal deutlicher erwähnt als sonst. "Ein großer Dank an die Vereine", sagte Organisator Tom Hohlweck, "leider schrumpft die Zahl". 22 waren es dieses Jahr; eigentlich nicht wenige, räumt auch Hohlweck ein, aber "wir waren mal bei über 40".

Tschüss, Beha! Er ist - besser, er war - der Mensch gewordene Hähnchengrill: Wolfgang Beha. Zwar kocht er schon seit längerem auf kleiner Flamme, aber mit Veranstaltungen, wie der Wahl der Miss Kraichgau auf dem Fohlenmarkt, beim Stadtfest, dem Sinsheimer Herbst und als Wirt der Stadiongaststätte hat er Tausende bedient. Beim Stadtfest kam der langjährige Narr beim Sinsheimer Carneval Club Narrhalla jetzt zu späten Ehren: in Form einer Schürze mit dem Aufdruck "Festwirt im Ruhestand". Bestens geeignet, um doch irgendwie weiter zu brutzeln. Eine Legende.

Freibier für alle - na ja, für viele: Ein bekannter Stadtfest-Mitorganisator vergleicht’s mit "der Legende der Raben im Tower von London". Man lässt sie gewähren, sonst könnte ja das Königreich zugrunde gehen. Ob Sinsheim fallen würde, ohne seine Freibier-Touristen, die inzwischen sogar ihre Humpen, sicher jedoch ordentlich Durst mitbringen - wer weiß das schon? Als gesichert gilt lediglich, dass das 30-Liter-Heidelbergerfass zügigst, also binnen 15 Minuten, leer war. Manche hatten zu diesem Zeitpunkt fünf Halbe intus - manche keine. Oder sich anderswo eine gekauft. Das Fass anstechen durfte dieses Mal Tom Hohlweck. Ein gut besuchter Auftakt ist nicht das Schlechteste.

Die Enten? Läuft. So sagte es Klaus Gaude, der Sprecher des Arbeitskreises Handel des Wirtschaftsforums Sinsheim. Die Gummi-Entlein, die man in einem guten Dutzend Sinsheimer Einzelhandelsgeschäfte kaufen konnte, waren am Ende ausverkauft. Zum Fototermin musste Gaude sogar ein Exemplar mit fehlerhafter Startnummer mitbringen. Rund 300 Stück dieser Enten hatte die Badewelt gestiftet, für ein Entenrennen auf der Elsenz, bei dem es von der Sinsheimer Handelswelt gestiftete Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen gab. Ente gut, alles gut - der Erlös der Aktion kommt einem sozialen Zweck zugute.

Die Verwandlung: Es hat Tradition, dass sich das Stadtfest verwandelt. Von der vergnüglichen Familienfete über die Ü-30-Party bis hin zum Exzess. Supermärkte - etwa in der Muthstraße - buchen am Samstag inzwischen einen Security-Dienst. Der Alkohol-Absatz und das Deliktaufkommen unter jungen Leuten seien an diesem Abend überdurchschnittlich. Dennoch: Über Zwischenfälle in der Feiernacht ist nichts bekannt. Der Lagebericht, der sonntags bei der Polizei Mannheim zusammenläuft, habe, wie es dort hieß, "keine besonderen Vorkommnisse" enthalten. Ansonsten sei alles wie üblich gelaufen, so ein Sprecher. Am Sonntag war wieder Familientag mit Gottesdienst in der Allee und Mittagstisch bei den Vereinen angesagt. Und auch der Handel konnte beim verkaufsoffenen Sonntag - trotz spürbarer Auswirkungen des Staus rund um die Autobahn A 6 - nicht klagen.

Schluss mit Karacho: Ein heftiges Gewitter hat dann am Sonntag kurz vor 16 Uhr den donnernden Schlusspunkt gesetzt. Ein Wolkenbruch ergoss sich auf die Innenstadt, so dass die Festbesucher sich zunächst schützenden Unterstand in Hauseingängen suchten und anschließend fluchtartig den Heimweg antraten. Auch für die Beschicker des Stadtfestes war das das Signal zum Aufbruch. In strömendem Regen wurden Tische, Bänke, Kühlschränke und Grillstationen in Sicherheit gebracht. Im Hintergrund hörte man bereits die Martinshörner der Feuerwehr, die sich zu den ersten Unwettereinsätzen auf den Weg machte. Auf der Bundesstraße zwischen Sinsheim und Waibstadt waren Bäume auf die Straße gestürzt. Außerdem liefen einige Keller im Stadtgebiet voll.