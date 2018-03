Sinsheim. (RNZ) Wie viele Stunden Unterricht im Jahr fallen an den Schulen in Sinsheim und Umgebung aus? Selbst das Kultusministerium kennt keine genaue Zahlen. Aber eines scheint klar: Die Ausfälle mehren sich. Das folgert der SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Boris Weirauch, aus der Antwort auf seine Anfrage an die Landesregierung.

Im Gespräch mit dem Sinsheimer SPD-Kreisvorsitzenden Thomas Funk machte Weirauch nun seiner Verärgerung Luft: "Das Kultusministerium weiß schlicht und einfach gar nicht, wie viele Unterrichtsstunden in den einzelnen Gemeinden überhaupt ausfallen." Es sei unglaublich, dass die Landesregierung offensichtlich das Thema Unterrichtsausfall ignoriere oder wenig Bedeutung beimesse. "Die Landesregierung ist offensichtlich weder willens noch fähig, daran etwas zu ändern", so der SPD-Betreuungsabgeordnete für den Wahlkreis Sinsheim.

"Man muss sich einmal vorstellen: Lediglich auf Basis einer einmal jährlich stattfindenden Stichprobenmessung im November meint die Landesregierung zu wissen, wie es um die Unterrichtsversorgung im ganzen Schuljahr steht. Das ist ausgesprochen unprofessionell", so Weirauch. Die Realität belege doch tagtäglich, dass der tatsächliche Unterrichtsausfall weit höher liege, als Stichprobenwerte bezeugen, die nur wenige Monate nach Schuljahrsbeginn erhoben werden.

"Allerdings deuten die Zahlen, die jetzt vorgelegt worden seien, auf ein gravierendes Problem an den Schulen hin. An den allgemein bildenden Gymnasien im Wahlkreis Sinsheim ist der Unterrichtsausfall von 2016 auf 2017 um 20 Prozent gestiegen. Damit scheint Sinsheim keine Ausnahme, sondern der Regelfall", stellt der SPD-Kreisvorsitzende Thomas Funk fest. Trotzdem sei dies nur die Spitze des Eisbergs. "Zu allererst brauchen wir Zahlen, die für das ganze Schuljahr repräsentativ sind und tatsächlich realistische Rückschlüsse auf den Unterrichtsausfall zulassen", so der SPD-Landtagsabgeordnete Weirauch.

Aus der Kleinen Anfrage gehe auch hervor, dass Vertretungslehrer bereits zum Schuljahresbeginn größtenteils verplant seien. "In den Haushaltsverhandlungen haben wir daher gefordert, die Krankheitsreserve aufzustocken, damit die Unterrichtsversorgung auch bei Krankheitswellen, wie wir sie gerade erleben, noch gewährleistet werden kann", betont Weirauch. Er ist sich mit Funk einig, dass bei einem so hohen Unterrichtsausfall die vollzogenen Stellenstreichungen vollkommen unverständlich sind. Dieser Abbau gehe zu Lasten der Schüler und des Schulbetriebs.