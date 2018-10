Gemeinsam macht es am meisten Spaß: Thomas Zimmermann (links) und sein Schüler Dean Seibt spielen, was das Zeug hält - und das mit Erfolg, denn Dean ist neuerdings Mitglied des Landesjugendjazzorchesters. Foto: Inga Jahn

Sinsheim. (ij) Früher spielte Dean Seibt auf Töpfen und Stühlen und machte dazu die Musik als Begleitung an, bevor er mit sieben Jahren das erste Mal mit seinem Lehrer Thomas Zimmermann in der Musikschule am Schlagzeug loslegte. Der heute dreizehnjährige Sinsheimer hat was drauf, fand auch die zweiköpfige Jury des Landesjugendjazzorchesters während seines Vorspiels, und so hat der junge Schlagzeuger ab sofort einen Platz im "Lajazzo" Baden-Württemberg , das rund 300 Mitglieder im Alter von 13 bis 25 Jahren zählt.

"Das Orchester ist in eine ältere Gruppe, die weltweit unterwegs ist, und in eine jüngere Gruppe aufgeteilt", erklärt Zimmermann, der in seiner Jugend ebenfalls Teil des Orchesters war. Die Jüngeren in Deans Alter werden von renommierten Jazzmusikern und namhaften Dozenten in zwei einwöchigen Arbeitsphasen im Jahr auf das Spielen mit den Großen vorbereitet.

Vor dem Vorspiel in der Mannheimer Popakademie sei der bereits erfahrene Schlagzeuger nicht aufgeregt gewesen. "Vielleicht ein bisschen, aber nicht so stark wie früher, da haben mir vor Aufregung die Hände gezittert", sagt Dean im Gespräch mit der RNZ. Da er unter anderem in der Musikschulband spiele und auch alleine bereits einige Auftritte meisterte, habe er sich langsam an Publikum gewöhnt.

Nun wagt Dean sich an die neue Herausforderung: "Lars, der auch bei Thomas spielt, ist schon im Frühjahr beim Orchester dabei gewesen", erzählt der 13-Jährige. Er selbst sei dann in den Herbstferien bei der nächsten Arbeitsphase in Weikersheim dabei, sei aber auch hier nicht aufgeregt. Immerhin habe Lars ihm schon einiges erzählt: "Wir stehen so zwischen sieben und acht auf, frühstücken, proben, essen Mittag, proben, können dann mal in die Stadt gehen und proben dann noch mal - ist doch cool", freut sich das momentan jüngste Mitglied der "Jazz Juniors".

Einen Großteil der Zeit wird Dean also weiterhin in Sinsheim proben, ob täglich zuhause oder einmal in der Woche mit Zimmermann. "Dean ist der erste, der offiziell einen Antrag auf eine ganze Stunde Unterricht gestellt hat, das ist ungewöhnlich", erzählt Zimmermann. Der Jung-Drummer sei ambitioniert und talentiert, lobt ihn sein Lehrer. "Am liebsten spielen wir zusammen, das macht Spaß", schmunzeln beide, die während des Spielens über Augenkontakt, Mimik und Gestik kommunizieren.

"Klar möchte ich irgendwann mal eine Band haben und auf Tour gehen", sagt der Schüler des Wilhelmi-Gymnasiums. Seine Eltern seien "eher so die Rocker" und zwar musikbegeistert, aber nicht musikalisch. "Durch sie bekommt Dean die Chance, Konzerte in der ganzen Republik zu besuchen, dafür ist ihnen kein Weg zu weit", erzählt Zimmermann. Zu Deans Lieblingsbands gehören die US-amerikanische Rock-Band "Imagine Dragons" und der Sänger Bruno Mars mit Band. "Ganz besonders gut finde ich ,Twenty One Pilots‘", sagt der regelmäßige Konzertgänger. Deren Schlagzeuger Joshua Dun sei sein Vorbild.

Bescheidener muss der Nachwuchs-Musiker auch nicht werden, immerhin sind einige ehemalige Lajazzo-Musiker berühmt geworden. So könnte auch Dean das Sprungbrett für eine Karriere als Rockstar nutzen.