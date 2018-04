Die Großanlage der Eisenbahnfreude Kraichgau begeisterte am Ostermontag während des jüngsten Modellbahn-Fahrtages einmal mehr Groß und Klein. Auch Franz Kapinus mit Enkeltochter Ada auf den Schultern fühlte sich an die eigene Kindheit erinnert. Foto: A. Becker

Sinsheim. (abc) All jenen, die am Ostermontag genug vom Eiersuchen hatten, boten die Eisenbahnfreunde Kraichgau mit dem jüngsten Modellbahn-Fahrtag im historischen Lokschuppen am Hauptbahnhof willkommene Abwechslung. Bei der längst schon traditionellen Veranstaltung konnten sich Interessierte vom Baufortschritt der aktuell rund 130 Quadratmeter messenden Großanlage im Dachgeschoss überzeugen.

"Fertig wird sie wohl nie", mutmaßte Günter Daum, der als Mitglied des Verkehrsreferats aber eigentlich mehr mit Eisenbahnen in Lebensgröße als mit der Spurweite H0 (Maßstab 1:87) zu tun hat. Die zahlreichen Besucher konnten jedoch unschwer erkennen, dass es mit der Weiterentwicklung des großen Projekts der Gastgeber deutlich voran geht. Seit dem letzten Modellbahn-Fahrtag kurz vor Weihnachten wurden unter anderem ein neuer Nebenbahnhof fertiggestellt und die Digitalisierung der Großanlage vorangetrieben.

"Das erinnert mich an früher", freute sich mit Franz Kapinus einer von zahlreichen Besuchern, der gemeinsam mit Ehefrau und der aus Frankfurt angereisten Enkelin Ada den Modellbahn-Fahrtag besuchte. Als er noch Kind war, habe sein Vater eine Modelleisenbahn angeschafft, mit der er begeistert gespielt habe. "Das war zwar nur ein Gleisoval mit einer Weiche, aber trotzdem unglaublich toll für die damalige Zeit."

Seitdem hat sich gerade im Modelleisenbahn-Hobby viel verändert. Waren vor rund drei Jahrzehnten die ersten digitalen Steuerungssysteme allenfalls etwas für Spezialisten, sind sie heute Standard. An der Elsenz arbeitet man seit zwei Jahren erfolgreich mit der Open-Source-Software "Rocrail", die auf bereits bestehenden Anlagenteilen durchweg zuverlässig läuft. "Wenn mal etwas schief geht, liegt das eher an mechanischen Problemen", erklärte der Referent für den Bereich "Verkehr" innerhalb des Vorstandes der Eisenbahnfreunde Kraichgau, Jens-Jochen Roth.

Mit vereinten Kräften bugsierte man den mehrere Meter langen, aus den Schienen gesprungenen Touristikzug wieder auf die Gleise. Das kunterbunte Original war von 1998 bis 2003 auf verschiedenen Strecken der Deutschen Bahn unterwegs, wobei auch die verkleinerte Replik die Besucher des Modellbahn-Fahrtages staunen ließ. Der Tatzelwurm befuhr auch die kurz vor dem Jahreswechsel begonnene, allerdings noch nicht ganz fertig gestellte Neubaustrecke einschließlich eines Bergdorfes mit eigenem Bahnhof. "Wir hoffen, dass wir bis zum nächsten Fahrtag weiter voran kommen", bekräftigte der Schatzmeister der Eisenbahnfreunde Kraichgau, Dieter Specht. Ihm zufolge wolle man - ungeachtet der Schließung des hiesigen Messestandortes und des Wegfalls der "Faszination Modellbahn" - auch künftig drei Fahrtage pro Jahr ausrichten. Ein Ersatztermin für das bisherige März-Event stehe noch nicht fest.

Davon abgesehen zeigte man sich vollauf zufrieden mit der Publikumsresonanz. "Es war ein ständiges Kommen und Gehen", schloss Jens-Jochen Roth, der insgeheim aber schon mit der Vorbereitung des nächsten großen Höhepunktes in der Vereinsgeschichte beschäftigt ist. Gemeinsam mit der Stadt Sinsheim sowie der DB Station & Service AG richtet man am Sonntag, 24. Juni, anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Elsenztalbahn ein Bahnhofsfest aus. Zum Rahmenprogramm gehören eine Fahrzeugschau, Dampfzugfahrten, Showübungen, ein Info-Stand nebst Bus-Simulator sowie eine Modellbahnausstellung im Vereinsheim. Details werden auf der Internetseite www.eisenbahnfreunde-kraichgau.de bekannt gegeben.