Von Christiane Barth

Sinsheim. Statt der "Fünf Tenöre" "Herbstfarben", statt weltbekannter Musicals "Ohrenzeuge", statt Christian Habekost "Der Teufelsblitz": Titel künstlerischer Ereignisse, die jetzt auf Sinsheim zurollen. Ein gut geschnürtes Programmpaket der Stadt, die Sinsheimer Kulturtage jetzt jedoch bereits zum dritten Mal ohne den Fixstern, um den sich die Logistik des Veranstaltungsreigens dreht: die Stadthalle. Bis zu den Heimattagen Baden-Württemberg, die 2020 stattfinden, soll die Halle fertig saniert sein.

Ob das Flaggschiff der Sinsheimer Kulturtage fehlt? Nur als Plattform für Musicals, große Konzerte und die ganz bekannten Comedians, beharrt Kulturbeauftragte Petra Schüle. Theater, regionale musikalische Ereignisse, Lesungen oder Comedy müssten nicht leiden unter der Stadthallenschließung. Petra Schüle gewinnt dem Manko sogar eine positive Seite ab: Flexibel sei man geworden bei der Suche nach dem Rahmen für Kunst, Konzert und Kabarett. Und vor allem kreativ. "Das Musikprojekt ,Neue Kunst‘ hätten wir nie gemacht, wenn wir die Stadthalle gehabt hätten."

Das "Netzwerk Neue Musik" mit zahlreichen Sinsheimer Akteuren sei "ein ganz bewegtes Projekt, etwas Außergewöhnliches" gewesen, so Petra Schüle, das erst durch die Lücke im Veranstaltungskonzept, verursacht durch den Sanierungsbedarf des "Fixsterns", entstanden sei. "Das hat sich aus der Not ergeben." Gezwungen sei man gewesen, "andere Wege zu gehen."

Sie spricht von einem großen, nachhaltigen Erfolg, wie etwa den Höchstleistungen der Musiker von Stadtkapelle, Vokalensemble, Musikschule und Wilhelmi-Schülerchor und ihrer Dirigenten Erwin Schaffer, Detlef Krispien, Helge Meißner und Wolfram Theiß im Zusammenwirken mit Regisseur Christoph Ogiermann bei der Musikperformance im Oktober 2016 in der evangelischen Stadtkirche gezeigt haben.

Musikalisch werde außerdem auch ohne Stadthalle viel geboten. Als Rahmen biete sich etwa der Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums an. Bereichert werde das musikalische Programm außerdem von der erlesenen Konzertauswahl im Stift Sunnisheim etwa mit sehr speziellen Klavierabenden: "Ein ganz anderes Angebot, das ein ganz anderes Publikum anspricht", so Petra Schüle. Im Jubiläumsjahr der Städtischen Musikschule (25 Jahre) herrsche an musischen Inspirationen zudem kein Mangel. Dass man auch ohne Stadthalle kann, habe das gerade gefeierte Konzert der Stuttgarter Saloniker auf dem Hilsbacher See gezeigt: 150 Gäste, trotz Doublette im Schlosspark Neckarbischofsheim

Auch das Theater leide nicht unter dem Fehlen der Stadthalle. "Dafür brauchen wir das Gebäude nicht", so Petra Schüle. In Sachen Schauspiel sei man sehr gut aufgestellt mit Würfeltheater und Theaterkiste.

Ohnehin sei das Publikum der Region mehr an lokalen Künstlerin wie Vokalensemble, Karl Schramm oder Gospel-Chor interessiert: "Die Sinsheimer sind schwer hinterm Ofen vorzulocken." Das nimmt der Tatsache, dass sich die Veranstaltungsagenturen längst nach anderen "Locations" umgeschaut haben, das Gewicht. "Aber die Kontakte bestehen weiter." Petra Schüle versichert: "Wenn die Stadthalle wieder eröffnet wird, buchen sich die Agenturen wieder ein."

Diese Einschätzung bestätigt Rolf Weinmann, Geschäftsführer von Provinztour: "Wenn die Halle saniert ist, werden wir wieder kommen". Ein "Vakuum" sei entstanden, Alternativen gebe es kaum: Die Sonnenberghalle Angelbachtal sei "zu weit vom Schuss", andere Hallen zu klein. Ausgewichen wird vorwiegend in die Harmonie Heilbronn, die mit dem Wilhelm-Maybach-Saal auch eine "überschaubare" Sitzplatzkapazität von 700 Plätzen bietet. "Aber es ist klar, dass in der Gegend von Sinsheim etwas fehlt", so Weinmann.