Sinsheim. (tk) Rund 400 Tage vor den Heimattagen 2020 traf sich deren so genanntes Lenkungsgremium erstmals in Sinsheim. Der Zirkel aus Vertretern des Staats- und Wissenschaftsministeriums, des Regierungspräsidiums Karlsruhe, des Arbeitskreises Heimatpflege, der Geschäftsstelle Heimattage und Oberbürgermeister Jörg Albrecht ist ein Gremium, in dem "einfach alles" besprochen werde, was für die Festtage wichtig ist, sagte Albrecht auf RNZ-Nachfrage.

Die Entscheidung, ein Heimattagebier nicht, wie ansonsten üblich, von der Staatsbrauerei Rothaus, sondern vom hiesigen Großbrauer "Heidelberger" brauen zu lassen - auch weil ein Sinsheimer Brauereibesitzer ist - sei in diesem Gremium gefallen, sagt Albrecht. Auch eine Heimattage-Wurst sei in der Mache, ließ Albrecht erstmals durchblicken, eine Erstverkostung habe kürzlich stattgefunden. Der Happen, den die Fleischerinnung produzieren wird, soll in Kürze vorgestellt werden, sagt Albrecht. Auch in die Wurstfrage seien die eingefleischten Heimattage-Kenner eingebunden worden.

Die Runde verfüge über "Erfahrungswissen aus der Durchführung etlicher Landesheimattage", so könnten Organisationsabläufe von vornherein verbessert werden, etwa bei Großveranstaltungen, in der Akquise von Künstlern, "oder wie man was am besten vermarktet", sagt Albrecht. Großes Gewicht werde auch in eine gut überlegte Verwendung des bunten und in der Bevölkerung beliebten Heimattage-Logos gelegt: "Hier schmunzeln manche", weiß der Oberbürgermeister, im Grunde gehe es aber um Kontrolle, inwieweit der Begriff Heimattage interessenpolitisch benutzt oder nicht benutzt werden darf.

Eine zu leichtfertige oder freigiebige Vergabe des Logos, etwa bei Werbemitteln oder zu Zwecken von Initiativen, könne "zu Peinlichkeiten bis hin zu echtem Ärger" führen, sagt Albrecht. Die Veranstalter wollten diesbezüglich das Heft in der Hand behalten.

Auch das Sponsoring sei Thema im Gremium gewesen. Seit die Stadtverwaltung um finanzielle Unterstützung des Festjahres wirbt, seien Sponsorentermine Chefsache. Es ist Albrecht, der die Firmenkontakte knüpft und die Besuche macht. "Wertschätzung zu vermitteln", sei ihm persönlich wichtig, sagt Albrecht.

Ines Kern, Leiterin der Geschäftsstelle Heimattage, stellte der Runde bei dem zweieinhalbstündigen Treffen im Rathaus den aktuellen Planungsstand der Festivitäten vor. Rund 100 Veranstaltungen aus den Arbeitskreisen "Heimat.Geschichte", "Heimat.Moderne", "Heimat.Kultur" und "Heimat.Leben" seien terminiert; insgesamt bedeute dies rund 1000 einzelne Termine, wie es schon mehrfach hieß. Bis 30. Juni 2019 könnten der Geschäftsstelle weitere Veranstaltungen für das Jahresprogramm gemeldet werden. Nach diesem Stichtag würde das Programm gestaltet und gedruckt.

"Erste Ideen zur Großveranstaltung des Baden-Württemberg-Tags vom 21. bis 24. Mai 2020 seien dem Lenkungsgremium präsentiert worden. Über konkrete Inhalte und Details herrsche Stillschweigen: Es müssten zunächst "die Landesheimattage in Waldkirch und Winnenden erfolgreich zu Ende sein", erläutert Jörg Albrecht, bevor man in Sinsheim an die Öffentlichkeit gehen könne.

"Wir haben extrem viel mehr als das, was wir kommunizieren können", sagt der OB. Und auch ein Produktionsteam des SWR, der den Landesfestzug überträgt, war kürzlich in der Stadt, prüfte mögliche Kamerapunkte, Lichtsituationen und Tribünen-Orte. Erst in etwa einem Jahr werde mit der Planung der Umzugsstrecke begonnen, die "völlig anders als die bisherige Umzugsstrecke" sein werde, wie Albrecht schon absehen könne.

Einigkeit habe im Heimattage-Lenkungskreis darüber geherrscht, dass Sinsheim in seinen Vorbereitungen weit sei. Teilnehmer hätten die Merchandisingartikel und das Marketingangebot gelobt, schildert Sandra Brucker, Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung und Tourismus. Sinsheim sei in Sachen Heimattage "sehr vorbildlich und sogar ein Vorreiter", fand Dr. Margot Goeller vom Staatsministerium und Mitglied im Lenkungskreis. Nächster Termin ist eine Zusammenkunft der Heimattage-Sponsoren am kommenden Freitag in der Kirche am Stift Sunnisheim.