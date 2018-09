Sinsheim. (tk) Grundstücksspekulationen bei Bauplatzverkäufen in den Baugebieten "Bühl-Wanne" in Eschelbach und "Vorderes Tal" in Hoffenheim den Riegel vorschieben will CDU-Fraktionschef Friedhelm Zoller. Als Ortsvorsteher in Rohrbach sei er ein gebranntes Kind wegen eines ähnlichen Falls im Bereich "Alter Sportplatz". Da es im Gemeinderat nun um den Verkauf der Bauplätze ging, intervenierte Zoller.

Eine große Mehrheit der Stadträte stimmte seinem Vorschlag zu, dass Bauplätze entweder binnen drei Jahren vom Käufer bebaut werden und mindestens zehn Jahre in dessen Besitz bleiben, andernfalls wird ein Aufgeld von 20 Euro pro Quadratmeter fällig. Bislang sahen die städtischen Verträge lediglich einen Aufschlag von 20 Euro bei vorzeitigem Weiterverkauf vor, der ans Rathaus zu zahlen ist. Diese Klausel wurde im aktuellen Fall nach dem CDU-Antrag einstimmig gekippt. Fürs Rathaus sei dies in Ordnung: "Wenn wir verkaufen", sagt auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht, "wollen wir kein Gras mähen, sondern, dass auch gebaut wird."

Das wird nicht günstig: "Bauboom, Wohnraumknappheit und Niedrigzinsphase" wirkten sich deutlich aus, schilderte Baudezernent Tobias Schutz. Abgerufen werden Quadratmeterpreise von 250 Euro in Eschelbach und 280 Euro in Hoffenheim. Die Nachfrage sei "gerade in Eschelbach sehr hoch", es gebe bis zu vier Interessenten pro Bauplatz.

Die Grundstücke in der "Bühl-Wanne" und im "Vorderen Tal" seien zwischen 395 und 820 Quadratmeter groß; in Eschelbach gehörten 10 von 12, in Hoffenheim 26 von 40 Grundstücken der Stadt.

Nicht jedem Gremiumsmitglied gefiel der Verkaufsmodus, jedoch gebe es, wie Tobias Schutz sagt, "keine andere mögliche und rechtssichere Handhabe" als den Verkauf über Prioritätenlisten und Höchstgebote: Interessenten könnten hierbei Interesse an bis zu drei Bauplätzen anmelden. Bei gleichzeitiger Bewerbung mehrerer Interessenten für den selben Bauplatz bekommt derjenige den Zuschlag, der am meisten zahlt. Kinder-Abschläge für bis zu drei Kinder und zwischen fünf und 15 Euro können geltend gemacht werden.