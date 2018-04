Von Christian Beck

Sinsheim. Jugendliche haben keinen Ausbildungsplatz, Unternehmen möchten ausbilden und finden niemanden. Mit Wegen, dieses Dilemma zu lösen, befassten sich Vertreter von Firmen, Schulen, der Stadtverwaltung und weiteren Institutionen. Im Rahmen des 2. Sinsheimer Forums "Übergang Schule-Beruf" gab es teilweise kontroverse und emotionale Diskussionen. Eine Zusammenfassung:

Die Ausgangsproblematik: Einige Unternehmen im Großraum Sinsheim und darüber hinaus finden sehr wenig oder gar keine qualifizierten Bewerber. "Und wir können bei den Anforderungen nicht weiter runtergehen", betonte Knut Meißner von der Firma Schmitt und Meissner. Schließlich sorge unter anderem die Digitalisierung in fast allen Berufszweigen für zusätzliche Anforderungen. Jugendliche wüssten, dass sie mittlerweile die Wahl zwischen vielen Ausbildungsstellen hätten - das mache sie selbstbewusst, berichtete Hauke Schmidt, Ausbildungsleiter Mechanik bei Dieffenbacher.

Viele Jugendliche seien zu bequem, unfähig eine Bewerbung zu schreiben, zeigten an Informationsveranstaltungen oder Berufsmessen kein Interesse und hätten oft keinerlei Vorstellung von dem Beruf, für den sie sich bewerben. Gute Schüler seien zudem von Haus aus zu sehr auf ein Studium fixiert, bemängelt Hauke Schmidt. Das stelle vor allem kleine Handwerksbetriebe vor eklatante Personalprobleme: Fachkräfte gebe es am Markt nicht, geeignete Bewerber für die Fachkräfte von morgen genauso wenig. In einigen Jahren werde sich dieses Problem deshalb nach Meinung mehrerer Unternehmer noch viel deutlicher zeigen und möglicherweise sogar den wirtschaftlichen Wohlstand gefährden.

Helfen Praktika? Oft nur wenig. Dies liege beispielsweise daran, dass Praktikant, Berufsbild und Firma von Anfang an nicht zusammengepasst hätten - so lautete das Ergebnis einer Arbeitsgruppe. Vorstellungen von Praktikanten und Betreuern lägen oft zu weit auseinander.

Bringen Flüchtlinge die Entlastung? Bei dieser Frage herrschte stellenweise Uneinigkeit: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Flüchtlinge oft nicht ausbildungsreif sind", berichtete Hauke Schmidt. Tests hätten unter anderem ergeben, dass viele von ihnen lediglich Mathekenntnisse auf dem Stand der 5. Klasse vorweisen können. Wenn jemand mit diesen Defiziten eine Ausbildung beginne, bekomme er sehr bald Probleme in der Berufsschule. Frederik Böna, Sinsheims Flüchtlingsbeauftragter, erklärte allerdings auch, dass in den letzten Wochen über 30 Flüchtlinge in Sinsheim eine Ausbildung begonnen haben. "Über eine solche Zahl wären andere Städte in dieser Größenordnung froh", befand Böna. Viele Flüchtlinge seien motiviert, eine Arbeit oder Ausbildung zu finden. Wichtig seien hier vor allem gute Sprachkenntnisse.

Was kann getan werden? Damit ein Praktikum sowohl für junge Menschen als auch das Unternehmen sinnvoll ist, soll eine Checkliste erarbeitet werden. Diese könnten beide Seiten durchgehen und so ermitteln, ob ein Praktikum in Frage kommt. Beim Thema Ausbildung wurden mehrere Vorschläge geäußert: Schüler müssten früher mit Firmen und der Berufswahl in Kontakt kommen, am besten schon in der 5. Klasse. Zudem müssten Schulen mehr und enger mit Betrieben zusammenarbeiten. "Das gibt es doch alles schon", meldete sich Knut Meißner zu Wort. Den entscheidenden Erfolg hätten diese Maßnahmen allerdings nicht gebracht. "Wir müssen die Eltern stärker in die Pflicht nehmen", mahnte er deshalb. Jungen Schulabgängern, die sich dem Berufsleben verweigerten, müssten Konsequenzen drohen, forderte Alexandra Hilpert, Arbeitsvermittlerin für Jugendliche beim Jobcenter.

"Wir wissen noch keine direkte Antwort, aber wir müssen gemeinsam daran arbeiten", lautete das Fazit von Ursula Niehaus vom Amt für Bildung, Familie und Soziales. Genau das soll beim ersten Treffen des "Arbeitskreises Schule Beruf" am 24. Januar besprochen werden. Interessenten können sich bei Ursula Niehaus per E-Mail unter: jugendberufshilfe@sinsheim.de melden.