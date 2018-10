Von Tim Kegel

Sinsheim. Nach längerer Ruhe tut sich wieder was an der Ecke Haupt- und Dührener Straße: Am "Hoffnungshaus", das die Leonberger Hoffnungsträger-Stiftung des Ratiopharm-Erben Tobias Merckle plant, haben die Rohbauarbeiten begonnen. 35 anerkannte Flüchtlinge und 15 Einheimische sollen dort künftig in elf Zimmern leben. Bis Frühjahr 2019 soll der viergeschossige Wohnblock in Holzständerbauweise bezogen werden. Stehen wird der nach einfachsten baulichen Standards erstellte Rohbau bereits in zwei bis drei Wochen, sagte am gestrigen Mittwoch der städtische Baudezernent Tobias Schutz.

Damit liegen die Arbeiten im Zeitplan, den Oberbürgermeister Jörg Albrecht im August anvisiert hatte. Trotzdem sind seit den ersten Absichtsbekundungen der evangelisch-pietistischen Stiftung, ein Hoffnungshaus bauen zu wollen, knapp zwei Jahre ins Land gezogen. Die Verzögerung führt Tobias Schutz unter anderem auf die Auftragslage der ausführenden Baufirma zurück, die wiederum in Form eines Rahmenvertrags für die Stiftung arbeite.

Auch die Gebäudehöhe mit vier Stockwerken unterscheide sich von anderen Hoffnungshäusern in Süddeutschland, so Schutz: "Ab vier Stockwerken gelten ganz andere Rahmenbedingungen." Wie die RNZ erfuhr, gab es im Zuge des Genehmigungsverfahrens auch Einwendungen von Nachbarn: Der Baukörper ist wuchtig und wird die Einfahrtssituation in der Weststadt prägen.

Die Umfeldsituation des Hoffnungshauses. Fotos: Tim Kegel.

Unterdessen wirbt die Hoffnungsträger-Stiftung, die ähnliche Einrichtungen in Leonberg, Stuttgart, Waiblingen, Schwäbisch Gmünd und Bad Liebenzell plant und betreibt, um Wohnungsmieter auf ihrer Homepage. Bewerber schicken unter anderem Angaben zu ihrer Motivation, in einem solchen Wohnprojekt leben zu wollen. In Sinsheim werde man sich mit der Stiftung "direkt abstimmen", welche Personen und in welcher Zusammensetzung den Komplex beziehen, sagt Tobias Schutz; dies erachte man als "sehr wichtig". In den Verträgen mit der Stiftung ist die Stadt Mieter jenes Wohnungsteils, der von Flüchtlingen bewohnt wird.

Nach wie vor sehe man Bedarf für ein Hoffnungshaus, selbst wenn die Idee auch vom Eindruck der Flüchtlingswelle der Jahre 2015 und ’16 geprägt war. Die Zahl der städtischen Anschlussunterbringungen habe sich inzwischen normalisiert, wie es im Rathaus heißt. Zurzeit lebten 307 Einwanderer in Wohnungen im Sinsheimer Stadtgebiet, 110 davon sind in städtischem Besitz, nennt Tobias Schutz aktuelle Zahlen.

Darüber hinaus sei es im Jahr 2018 gelungen, 40 Personen mehr unterzubringen als von Seiten des Rhein-Neckar-Kreises gefordert; diese Zahl werde der Stadt im kommenden Jahr angerechnet. Die hohe Anzahl privater Unterkünfte gehe vor allem auf die Initiative des "Sam"-Vereins zurück, der bei seinem Café am Burgplatz ebenfalls von der Hoffnungsträger-Stiftung unterstützt wurde. Die überwiegend ehrenamtlichen Helfer sollen auch ins Geschehen rund ums Hoffnungshaus eingebunden werden. "Wir sind für diese Hilfe sehr dankbar", sagt Schutz.

Kriterien für die künftige Belegung des Hoffnungshauses seien auch der Zustand der als Unterkünfte genutzten städtischen Immobilien sowie deren Belegungssituation, schildert der Dezernent: "Wenn uns etwas unter den Nägeln brennt" - etwa in Bezug auf den Sanierungsbedarf oder bei Überbelegungen - könne man besser reagieren. "Keine schlechten Erfahrungen" habe man im Übrigen mit den in städtischen Häusern lebenden Personen gemacht, schildert Tobias Schutz. "Es gab bislang in keinem einzigen Objekt Probleme."