Von Tim Kegel

Sinsheim. Wie gut und wie sicher können Fahrräder in Sinsheim abgestellt werden? Mit dieser Frage haben sich Ehrenamtliche der Agendagruppe Radwegenetz während der vergangenen Wochen beschäftigt. Beim Treffen der Gruppe mit der städtischen Agenda-Beauftragten Gabriele Kovar wurden die Anregungen nun diskutiert. Verbesserungsbedarf sehe man vor allem bei abschließbaren Radboxen, schilderte Ulla Becker, die Vorsitzende der Agendagruppe, gestern auf Nachfrage der RNZ.

Dass es in der Innenstadt einen Mangel an sicheren Abstellplätzen für immer hochwertiger werdende Fahrräder gibt, habe man "schon bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2011 bemerkt", sagt Ulla Becker. Seit der Schließung der Schalterhalle am Bahnhof vor einigen Jahren fehlten außerdem Schließfächer für Gepäckstücke. Radfahrer, darunter vor allem Tagestouristen, die "Sinsheim schließlich in den Kraichgau locken" wolle, nutzten oft Satteltaschen.

Zwar gebe es am Busbahnhof seit längerem abschließbare und ausreichend dimensionierte blaue Boxen, schildert Ulla Becker. Diese seien jedoch in marodem Zustand, lägen zu weit abgelegen. Noch dazu sei das Nutzungskonzept "kaum praktikabel für Gäste", müssten die Schlüssel der Boxen doch im Rathaus gegen Gebühr abgeholt werden. Und außerdem: "Alle Boxen sind auf Dauer vermietet." Pendler nutzten sie bis auf den letzten Platz. Es fehle an "Lösungen, die jeder nutzen kann".

Das Problem sei erkannt, hieß es gestern im Rathaus. Die Radboxen sollen ersetzt und dem Bedarf angepasst werden. Bis wann das passieren soll, steht noch nicht fest. Untersucht wurden außerdem 23 Standorte für konventionelle Fahrradständer im Bereich der Kernstadt. Zehn neu gefundene Standorte seien als günstig erachtet worden, sagt Agenda-Beauftragte Kovar. Standortschwerpunkte, die noch genauer betrachtet werden sollen, lägen am Karlsplatz, an der Elsenzbrücke beim "Sinsheimer Wächter", im Areal rund um die evangelische Stadtkirche, in der Hauptstraße zwischen Altem Rathaus und Grundbuchamt, sowie am Burgplatz beim Café "Sam". Ein weiterer Ortstermin sei am 26. März geplant, "um die Situation genau beurteilen zu können".

Abschließbare Radboxen am Bahnhof?

Auch Stadtwerke und Ordnungsamt redeten ein Wörtchen bei der Suche nach optimalen Abstellmöglichkeiten für Räder mit, wie Ulla Becker schildert. Die Zusammenarbeit zwischen Rathaus und Ehrenamtlichen beschreibt die leidenschaftliche Radfahrerin als gut, wenngleich man als lokale Agenda "lieber noch etwas öfter" in planerischen Fragen zum Thema Radfahren einbezogen werden würde.

Die Agendagruppe, zurzeit etwa ein Dutzend Sinsheimer, favorisiere abschließbare Radboxen am Bahnhof. Das Gebiet der Parkplätze Ladestraße biete Erweiterungsmöglichkeiten, auch in Form von Ladestationen für Elektrofahrräder. Zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt bei Radfahrern hält Ulla Becker Fahrradständer auf dem Parkdeck Zwingermühle für sinnvoll. Auch am Brunnen in der Bahnhofstraße vor der "Drogerie Müller", in der Jahnstraße am Aufgang zum Bahnhofsüberweg, in der Allee/Ecke Volkshochschule sehe man "nützliche Standorte".