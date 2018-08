Sinsheim. (tk) Stürmisches Ende des Sinsheimer Bierdorfs: Von einer Windböe erfasst und rund 100 Meter hoch und circa 400 Meter weit durch die Luft getragen wurde am Sonntagnachmittag ein auf dem Burgplatz abgestellter Sonnenschirm. Nach einer spektakulären und in höchstem Maß seltsamen Luftfahrt über ein ganzes Stadtviertel landete der Schattenspender gegen 16.50 Uhr auf dem Dach der Postbank in der Muthstraße 16. Die Feuerwehr musste ausrücken.

"Schirm auf Dach; droht zu fallen", heißt es schlicht im Einsatzbericht auf dem Tisch von Stadtbrandmeister Michael Hess. "Ich hab’ mich noch gewundert", sagt der erfahrene Feuerwehrmann, denn bei der "Hilfeleistung, klein", wie der angeforderte Einsatztyp heißt, musste die große Drehleiter ausrücken. Hess schmunzelt: "Nicht schlecht", er rekapituliert den Weg, den der Schirm über die Innenstadt genommen haben muss - und der lässt aufhorchen: In erstaunliche Höhen gewirbelt, flog er in südöstlicher Richtung zunächst entlang des Bachdamms: "Dort sind doch die hohen Pappeln", murmelt Stadtbrandmeister Hess, "dann kommen noch Mehrfamilienhäuser - was es nicht alles gibt?"

Sabina Stoppel hat den Moment miterlebt und sogar ihr Handy gezückt: Die Bilder sind ein eindrucksvolles Dokument der Naturgewalt. Sie zeigen den Sonnenschirm, wie er senkrecht hoch über dem Sam-Café am Burgplatz steht, höher und höher aufsteigt. Ein letztes Bild zeigt den Schirm kopfüber stehend, kurz vor der Landung auf dem Post-Dach.

Die Augenzeugin erinnert sich: Kurz vor Ende des Bierdorfs frischte der Wind kurz auf, eine heftige Böe habe auf der großen Freifläche zuerst "die ganzen Schirme umgelegt", einige Besucher seien von umherfliegenden Teilen getroffen worden. Ein Sturm oder eine Windhose sei es wohl nicht gewesen, "eher ein ungünstiger Windstoß", sagt Sabina Stoppel. Die Schirme standen genau entlang der "Schneise" postiert, die sich in der Verlängerung der Burggasse über den Platz zieht. Nordostwind - auch dies ist in Sinsheim eher selten. Unter den verschreckten Bierdorf-Gästen war man sich sicher, dass das Ganze auch schlimmer hätte ausgehen können.

"Welche Brauerei war’s?", fragt der Stadtbrandmeister scherzhaft. Es handelte sich um einen Schirm von "Heidelberger". "Fast wie ein Werbe-Gag", findet Hess.