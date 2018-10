Sinsheim. (cbe) War die Baumesse in den Zelthallen so gut wie die Vorgängerveranstaltungen in der Halle 6? Aussteller sowie Besucher, die gestern in großer Zahl von Stand zu Stand schlenderten, sind sich uneinig. Einig sind sich dagegen die Veranstalter: "Es wird auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder eine Baumesse in Sinsheim geben, und zwar wieder in Zelthallen", erklärt Simone Becker. Der genaue Standort stehe allerdings noch nicht fest, es liefen Verhandlungen.

Was die Zahl der Besucher anbelangt, sei ein Vergleich aufgrund der verschiedenen Räumlichkeiten schwierig, erklärt Marcel Becker. Er und seine Frau sind sich aber einig: "Es waren auf keinen Fall weniger als sonst." Diesen Eindruck bestätigen auch Vertreter der Sinsheimer Firma Kenngott: Trotz des sonnigen Wetters sei an allen drei Tagen viel Betrieb gewesen, in den Vorjahren seien der Freitag und Samstag eher schwach gewesen was die Besucherzahlen anbelangt. Und noch etwas Positives hebt Andreas Barth hervor: "Das ist das erste Jahr, in dem Leute aus Heilbronn kommen."

Was das Interesse der Besucher im Hinblick auf mögliche Aufträge anbelangt, sind ebenfalls viele Aussteller zufrieden: Von einer "guten Resonanz und guten Gesprächen" berichtet Jörg Kenngott. Dies bestätigt auch Christiane Hauck von Hauck Hausbau aus Neckarbischofsheim: "Das Interesse war da." Ihre Tochter Sara bemängelt jedoch das Ambiente: In der Halle 6 sei es deutlich schöner gewesen.

So mancher Besucher - die meisten sind klassische Wiederholungstäter - moniert auch die gesunkene Zahl der Aussteller. Statt 200 waren es dieses Mal 140 - diesen Rückgang kritisiert Armin Doll aus Eppingen: Er war auf der Suche nach einer Terrassenbeschichtung, von lediglich zwei Anbietern sei ein Stand nicht besetzt gewesen. "Mir hat die Breite gefehlt", erklärt Doll, im nächsten Jahr wird er die Baumesse wohl nicht mehr besuchen.

Dieses Kritikpunkts ist sich Simone Becker wohl bewusst: Gerne hätten sie weitere Aussteller untergebracht. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse auf dem Parkplatz der Halle 6 hätten sie jedoch vielen Ausstellern schweren Herzens absagen müssen. Im kommenden Jahr plant sie, größere Zelte aufstellen zu lassen, um deutlich mehr Aussteller unterzubringen.

Dass diese vor allem aus der Region kommen, gefällt Wolfgang Leiner, der aus Waldbrunn-Mülben gekommen ist, um sich zu informieren. Vor allem zum Thema Bauen war seiner Meinung einiges geboten, sein Sohn habe sich zu eben jenem Thema am Samstag informiert. Er selbst denkt darüber nach, seinem Haus eine Dachreinigung zu gönnen und hat Prospekte mitgenommen.

Trotz manchen Kritikpunkts ziehen die Veranstalter aber ein erfreutes Fazit. Einige Besucher und Aussteller hätten berichtet, von den Zelthallen positiv überrascht gewesen zu sein. "Wir freuen uns, dass es so angenommen wird", berichtet Simone Becker. Und voraussichtlich noch in diesem Jahr stehe auch der Standort für die nächste Baumesse fest. Der Termin sei wieder im Oktober, voraussichtlich aber eine Woche später.