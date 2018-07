Von Tim Kegel

Sinsheim-Eschelbach. Als in der jüngsten Gemeinderatssitzung noch einmal über die Satzung des Baugebiets Bühl-Wanne in Eschelbach abgestimmt wurde, hatte dies den Anschein einer Formalie. Hans Moritz im Zuhörerbereich kam der wenige Minuten dauernde Akt seltsam vor: "Das entspricht nicht meinem Rechtsverständnis", sagt der Nachbar des Bauvorhabens, der vor einiger Zeit einen Normenkontrollantrag gegen die Planung eingereicht hat.

Doch der Reihe nach: Den erneuten Abstimmungsakt gegen Ende des öffentlichen Sitzungsteils hatte Baudezernent Tobias Schutz vorab begründet. Es gebe, so Schutz, Anhaltspunkte, dass sich Rathaus und Gemeinderat ansonsten "eine Rüge des Gerichts einhandeln" könnten, wenn die Satzung nicht erneut beschlossen werde. Vor der Abstimmung verließ SPD-Stadtrat Jürgen Schön den Raum; eine Erläuterung, warum er dies tat, gab es zunächst nicht.

Das Baugebiet Bühl-Wanne hat eine Vorgeschichte: Auf der Freifläche im Innenort von Eschelbach stand früher einmal eine Schreinerei, die abbrannte. Auf dem Gelände wurden neben Holz, Farben, Lacken und Beizmitteln auch Altreifen, Altöl, Fahrzeugschrott und Eternit gelagert. Mit dem Löschwasser und durch den in der Brandnacht herrschenden Wind, so heißt es, sei der Boden vergiftet worden.

Kritiker des Bauvorhabens wie Hans Moritz glauben außerdem, dass das Kleinklima des kesselartigen Gebiets wichtig für die Durchlüftung des Eschelbacher Altorts ist; dies bezeuge auch ein früherer, inzwischen geänderter Bebauungsplan, sagt Hans Moritz. Handtuchartig vermischen sich in der Bühl-Wanne Wiesen, Baumreihen, Gehölze und eine Pferdekoppel. Zum Ausgleich der Erschließung des Gebiets sollten Zauneidechsen umgesiedelt und Nistkästen aufgehängt werden. Mit Altlasten verseuchter Boden wurde ausgetauscht.

Bei dem Normenkontrollverfahren, das Hans Moritz anstrebt, soll das Bebauungsplanverfahren für das Gebiet auf Formfehler untersucht werden. Einen solchen glaubt Moritz darin zu erkennen, dass es sich bei dem Geschäftsführer des Geologiebüros, welches das Bodengutachten in der Bühl-Wanne erstellt hat, um Stadtrat Jürgen Schön handelt.

Auch zu Grünen-Stadtrat Jens Töniges, dem Sohn des verstorbenen Alt-Stadtrats und Gründers der Töniges GmbH, Werner Töniges, sieht Moritz eine Verbindung, zumal Jens Töniges’ Schwester Sachbearbeiterin des Amts für Stadtplanung und Flächenentwicklung im Rathaus sei. Verhältnisse, die Hans Moritz "wohl legitim, wenn auch mit einem Geschmäckle" nennt.

Beim erneuten Satzungsbeschluss der Bühl-Wanne im Gemeinderat stimmte Jens Töniges mit ab, Jürgen Schön allerdings nicht. Einstimmig wurde die Satzung für das inzwischen erschlossene Baugebiet vom Rat beschlossen. Nachbar Moritz drängte sich hier "das Gefühl auf, dass so aus schlechtem Recht Gutes gemacht" werden sollte: "Ein erneuter Beschluss eines Beschlusses, der gerade Teil einer juristischen Prüfung ist - geht das?", fragt er sich.

Im Rathaus geht man davon aus, dass alles in trockenen Tüchern ist. Am Abend der Abstimmung war die "feierliche Eröffnung" des Gebiets Bühl-Wanne schon terminiert. Einladungen für einen Spatenstich, der am Donnerstag stattfindet, waren am Morgen vor der Gemeinderatssitzung verschickt worden.

Am Dienstag trafen sich Verwaltung und Vorhabensgegner vor Gericht, ein Urteil wird "zeitnah erwartet", heißt es. Moritz wirft dem Rathaus unter anderem vor, von jeher auf Zeit gespielt zu haben, indem ihm und seiner Anwältin Unterlagen "zögerlich und bisweilen unvollständig vorgelegt" worden seien.

Baudezernent Tobias Schutz hingegen fand es auf RNZ-Nachfrage "verwunderlich, dass der Normenkontrollantrag erst so spät im Verfahren gestellt" worden sei. Schutz verweist darauf, dass das Gebiet Bühl-Wanne als klassische Nachverdichtung "in allen Gremien unumstritten" sei.

Der erneute Satzungsbeschluss im jüngsten Gemeinderat sei keiner gerichtlichen Anordnung gefolgt. Vielmehr habe man "den Verdacht erst gar nicht aufkommen lassen wollen, dass etwas unsauber gelaufen ist".