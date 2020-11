Von Christiane Barth

Sinsheim. Der Pandemieplan liegt schon lange in der Schublade. "Aber dass ich ihn mal rausholen muss, hätte ich wirklich nicht vermutet", gesteht Christina Langer, Heimleiterin des Katharinenstift Sinsheim. "Diese Zeit ist eine große Herausforderung, wir lernen aber, damit umzugehen." Auch im Zentrum für Altenhilfe des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) ist das Personal mit viel Herzblut engagiert, um die Bewohner nicht nur vor dem Virus zu schützen, sondern ihnen trotz aller Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen weiterhin mit viel Fürsorge zu begegnen. "Die Mitarbeiter machen eine super Arbeit", betont ASB-Pflegedienstleiterin Dana Kuhnert.

71 Bewohner und 84 Mitarbeiter im ASB-Heim haben sich längst auf die Situation eingestellt. Auch fünf Senioren, die die 100 Lebensjahre bereits überschritten haben, blieben gelassen: "Sie sagen: Wenn sie zwei Kriege überstanden haben, dann überstehen sie auch Corona", berichtet Kuhnert.

Die Hygienestandards, die das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht vorgeben, werden strengstens eingehalten. Hände waschen, Abstand, Mund-Nasen-Schutz, dazu die Regel, dass nur zwei Besucher pro Bewohner täglich kommen dürfen und sich dann nur im Zimmer des Angehörigen aufhalten dürfen: Man hält sich akribisch an alles. Manchmal sei es nicht einfach, den Besuch zu überzeugen, auch im Zimmer beim Angehörigen die Maske zu tragen, teilt Kuhnert mit. "Aber zum Schutz aller ist das unbedingt notwendig." Auch mit dem Abstand würden sich die Angehörigen mitunter schwertun: "Denn sie wollen natürlich ihren Papa oder ihre Mama auch mal in den Arm nehmen."

Doch den Fall der Fälle, wenn es zu einem Corona-Ausbruch im Heim käme, wolle man unbedingt vermeiden. "Das wäre für die Bewohner sehr fatal", gibt die Pflegedienstleiterin zu bedenken. Konsequenz wäre, dass sich die alten Menschen auch untereinander nicht mehr besuchen dürften und auf dem Zimmer bleiben müssten, eine "Durchmischung" dann nicht mehr möglich sei. Gegen die Vereinsamung hätten die Mitarbeiter ein umfangreiches Beschäftigungsangebot mit Vorlesen oder Spazieren gehen parat. Kuhnert spricht diesbezüglich von einem guten Miteinander mit dem Gesundheitsamt. Auch Musikvereine, die im Hof spielen, sorgten für Abwechslung. Zu Weihnachten habe man vor, einen Wunschbaum zu organisieren, "um den Senioren das Leben ein wenig leichter zu machen."

Beim "Lockdown" im Frühjahr habe man sich mit "Fensterln", Zaunbesuchen oder "Skypen" im Internet über die Runden geholfen. Eine komplette Schließung, wie im Frühjahr, wolle man nun aber unbedingt vermeiden: "Das war sehr schwierig für alle."

Schwierig ist es zurzeit auch für die etwa sieben Bauarbeiter im Anbau des Katharinenstifts, in dem derzeit 79 Bewohner leben und 82 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Bauarbeiter müssen das Haus durch den Lichtschacht, durch den Lastenaufzug oder über die Feuertreppe betreten. Eine Herausforderung sind auch die Doppelzimmer, für die das Heim eine Ausnahmegenehmigung hat: Denn auch sie müssen mit der Besuchsregel vereinbart werden. Eine kleine Besuchsecke hat das Heim daher eingerichtet, in die Angehörige und Bewohner ausweichen können. Das Katharinenstift hat auf die erschwerten Bedingungen mit Personalaufstockung reagiert. Nun sorgen zusätzliche Mitarbeiter etwa für die Dokumentation des Besuchsdienstes oder den Wachdienst an der Pforte.

Ausnahmen von der Besucherregel würden lediglich während der Palliativ- oder Sterbephase gewährt. "Da ist mehr Besuch zulässig", sagt Langer. Die Mitarbeiter tragen alle Partikelfiltermasken der Schutzklasse FFP 2. Diese sind zwar für Pflegekräfte und Ärzte gedacht, doch auch den Besuchern im Katharinenstift werden sie zur Verfügung gestellt, um auf Nummer sicher zu gehen. "Manche Angehörige haben kritisiert, dass die Besuchszeiten jetzt eingeschränkt sind", sagt Christina Langer; diese sind von 10 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Eine große Zeitspanne. "Damit sich der Besuch besser verteilt", erklärt die Leiterin.

Der "Lockdown" im Frühjahr sei hart gewesen, doch habe man dabei auch neue Wege der Kommunikation gefunden, etwa Pakete oder Briefe. "Das ist viel nachhaltiger als ein kurzer Besuch", meint die Heimleiterin.

Die Pandemiepläne wurden erst im Februar 2020 überarbeitet. Dazu hätten die externe Hygienefirma sowie die Trägerverbände aufgefordert. Jede Einrichtung muss über einen Pandemieplan verfügen. Aber dass sie ihn so bald wieder in die Hand würde nehmen müssen, damit habe sie Anfang des Jahres nicht gerechnet, gesteht die Heimleiterin, die nun auf Solidarität setzt, um einen Ausbruch im Heim zu verhindern. Kollegen, bei denen es dann doch passiert sei, hätten wohlgemerkt nichts schlechter gemacht. Langer meint: "Sie haben einfach Pech gehabt."