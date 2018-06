Nahe der Holzbrücke an der Elsenz brannte am heutigen Donnerstag gegen 16.20 Uhr ein kurzer Streifen Gestrüpp, den die Feuerwehr rasch löschen konnte. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Blaulicht und Martinshorn in der Innenstadt, doch der Anlass war vergleichsweise harmlos: Ein wenig Gestrüpp entlang der Elsenz war am heutigen Donnerstag gegen 17.20 Uhr in Brand geraten, die Freiwillige Feuerwehr war deshalb mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt. Laut Stadtbrandmeister Michael Hess hatte ein Passant einen Brand an der Elsenzbrücke beim Drogeriemarkt gemeldet.

Deshalb eilten die Feuerwehrleute zunächst an die Brücke in der Bahnhofstraße am Wächter. Das Feuer befand sich jedoch weiter östlich im Bereich der Holzbrücke und konnte schnell gelöscht werden. Einige kleine Kinder hatten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr schon mit Wasser aus Flaschen bekämpft. Ob sie zuvor das Feuer gelegt hatten, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass hier gezündelt wurde.